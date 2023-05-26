日本超萌「黑白貓咪折疊傘」！　毛毛傘套＋細長尾巴讓下雨天變療癒

記者鮑璿安／台北報導

陰雨天氣中，唯一能帶給人療癒心情的就只有雨傘了，日本最近推出一款「貓咪折疊傘nekopi」，直接把貓咪毛絨絨的模樣化作雨傘套，外頭露出一隻長尾巴，呆萌模樣讓人看了就愛上，完全期待雨天到來！

▲「貓咪折疊傘nekopi」 。（圖／翻攝自產品官網）

「貓咪折疊傘nekopi」外觀相當討喜，手柄位置打造了圓滾滾的立體貓臉圖案，一雙炯炯有神的大眼搭配上耳朵，分別有名為「shironeko」的白貓以及「kuroneko」黑貓，撐傘時一黑一白非常有辨識度。而最讓人驚喜的傘套部分，採用毛絨絨的觸感包覆，中央連接細長的尾巴，完全把貓咪的主要特色都一一還原，帶來最萌體驗。

▲雨傘呼應貓咪毛絨外觀引發討論。（圖／翻攝自產品官網）

此外，這款雨傘還能夠有效遮光，紫外線阻斷率達99.9%，因此無論晴天雨天都可以使用。目前「貓咪折疊傘nekopi」已經發售，售價約4400日元（約台幣975元），感興趣的朋友別錯過了。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）