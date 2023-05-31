夏日值得擁有的5雙夢幻色球鞋！NB 237鴛鴦鞋超吸睛、PUMA毛絨鞋帶更Q

實習記者劉于禎／綜合報導

夏天本就是展現個性穿搭和時尚創意的最佳舞台，以下五款運動鞋正好迎合了今年繽紛顏色的主流趨勢，從簡約百搭到大膽創新的風格通通有，這些夢幻色系鞋款都能滿足你的需求，穿上就成為目光焦點。

Nike AF1 Shadow

Nike AF1 Shadow早已經推出過許多色系的鞋身，這雙以低飽和的粉色皮革及藍色勾勾做出多層次色彩設計為特點，配上舒適泡棉鞋底，營造出立體感十足的外觀，在這酷熱的夏日無論是誰穿上，都能立刻成為街頭的焦點。

▲Nike AF1 Shadow。（圖／Nike官網）

New Balance 237

喜歡復古的朋友絕對不能錯過這款融合了舊時代風格和現代元素的New Balance 237，採用月亮灰及礦物粉的鮮明搭配，打造了極為少見的鴛鴦鞋後跟，讓兩個顏色一次擁有，輕鬆展現夏日活力，不管是舒適度和時尚感都讓人著迷，日常穿搭還是運動都是不錯的選擇。

▲New Balance 237。（圖／New Balance官網）

Adidas Originals FORUM

此經典鞋款具備爆發性的籃球能量和經典X型腳踝束帶設計，重現了80年代態度，在籃球界和音樂界都廣受喜愛。這次帶著酷似蘇打冰淇淋的藍色和精緻細節回歸，展現了無盡的創意，無論是搭配牛仔褲還是運動裝，都能為夏季造型增添亮點。

▲Adidas Originals FORUM。（圖／Adidas 官網）

PUMA Slipstream 8ENJAMIN

PUMA與藝術家兼旗下設計師8ENJAMIN打造聯名系列，以原創角色Fluz為主題，用迷幻藝術印花設計元素，結合粉嫩配色與懷舊滑板文化，將藝術美感與熱血運動在有趣的交互作用下時尚呈現，毛絨的鞋帶也讓Fluz的鮮明個性為今夏潮流增添一筆色彩。







Reebok LX2200

這款鞋子結合了舒適、支撐性和耐久性於一身，鞋面採用了異材質的奶茶色拼接，配上夢幻粉藍色的鞋帶裝飾，讓它成為夏天出席各種活動中最受歡迎的鞋款之一。

▲Reebok LX2200。（圖／Reebok 官網）