日星巴克「瀨戶內檸檬星冰樂」夏季絕配！喝到檸檬蛋糕味＋濃郁鮮奶油

記者鮑璿安／台北報導

炎炎夏季需要清爽的飲品解渴，日本星巴克即將帶來「瀨戶內檸檬蛋糕星冰樂（瀬戸内 レモンケーキ フラペチーノ ）」，掀起許多網友討論，可以吃到檸檬蛋糕和鮮奶油結合的美妙滋味，簡直是夏季標配飲料，不可錯過！

▲日本星巴克「檸檬蛋糕星冰樂」 。（圖／翻攝自日本星巴克IG）

這次的限定飲品「檸檬蛋糕星冰樂」是使用日本產量第一的瀨戶內地區檸檬製作而成，除了保留檸檬的原始酸甜香氣之外，必不可少加入了星冰樂招牌奶油融合，以檸檬果醬、珍珠糖、檸檬皮碎粒，讓口感更加豐富，製造順滑香甜滋味，官方介紹時也提到，「就像是在吃檸檬蛋糕一樣」。

▲抹茶白巧克力司康 。（圖／翻攝自日本星巴克IG）

飲品即將在5月31日登場，已經有不少網友相當期待，「喜歡檸檬的人已經等不及了」、「開賣第一天就要去喝」、「太適合夏天了」。同時日本星巴克也將帶來一系列全新甜點，藍莓芝士蛋糕、香蕉鬆餅、抹茶白巧克力司康等等，是迎接初夏的美味餐點。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）