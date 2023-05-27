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LIFE・經典／廢棄農舍改造成時尚住宅　交錯視覺玩出建築興味

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▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

舊屋改造也是都市更新的一個重要議題，房子的歷史將賦予住宅獨特的個性，西班牙建築工作室Agora Arquitectura採用獨特的設計，將破敗的磚砌建築物變身為一座堅固的基地，興建出一座「紅磚基座之屋」。而上方的木質建築以交錯的方式，讓整棟房屋更有視覺樂趣。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

這座住宅位於巴賽隆納市郊的農業用地上，原先有一座工具棚和一座小型的紅磚建築物，在還沒改造之前，工具棚和紅磚建築物都已經遭受了嚴重的破損，為了保留建築原有特色，設計師們針對原來的磚砌屋進行翻新和修復，並將其延伸到整個景觀中。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

「破敗的紅磚建物讓人回想起這個地方的舊式建築方式，激發了我們興建一座新的住宅，」工作室聯合創始人Joan Casals Pañella回想說到。上方的木頭建築物的外殼，採用與兩面相交的磚牆相結合，形成一個T字形的方式，讓紅磚舊屋支撐著上方的木質建築。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

而利用坡度街道一面，設計有孔洞的磚牆，並融入了傾斜的地形中的外部磚砌樓梯，以連接建築物的不同層次。利用斜坡和樓梯，讓進入建築物內部的賓客們能感受到地形的有趣之處。設計師Pañella表示：「沿著樓梯前進，訪客可以發現一棵有100年歷史的橄欖樹，邀請他們走向主門前的區域。」像是一間舒適的小別墅。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

在原有結構的頂部，還設計一座抬高的花園，並且與新的建築體積相鄰。新建築使用預製的交錯層壓木材搭建，外部覆蓋著白色粉刷的軟木板。頂層擁有巨大的窗戶，配有木質框架和外部百葉窗，讓進入建築的光線更有自然風味。

房屋的房間分佈在兩個樓層上，通過一座鋼製螺旋樓梯相連，大型天窗引進的自然光可以自由地灑進室內，也可透過建築物的磚砌部分進入室內空間。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網） ▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

「紅磚基座之屋」將一座荒廢的建築物，轉變為一個引人注目且功能完善的住宅。通過結合舊有的紅磚建築和現代的木質結構，以及精心設計的室內空間和自然光的運用，展現了舊屋改造的魅力和創意。不僅讓這片土地重新焕發活力，還展示了可持續建築材料和設計理念的應用，為我們提供了一個啟示，即如何在保留過去的同時，創造出現代、舒適且可持續的居住空間。

▲西班牙巴賽隆納「紅磚基座之屋」。（圖／翻攝Agora Arquitectura建築工作室官網）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築

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