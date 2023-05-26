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aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

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▲▼ aespa與喬治娜出席坎城影展 。（圖／路透社）

▲蕭邦大使aespa是第一個登上坎城紅毯的南韓團體，但經紀公司在IG寫成「第一位K-pop藝人」而被網友出征。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

越南名導演陳英雄執導的法國電影《La Passion De Dodin Bouffant》日前於坎城影展舉辦首映會，南韓女團aespa以蕭邦品牌大使身分驚喜現身，成為南韓第一個登上坎城紅毯的藝人「團體」，不料所屬的經紀公司SM娛樂在IG以英文寫下「第一位走坎城紅毯的K-pop藝人」，被網友狂批經紀公司不專業，更令人傻眼的是團員Karina戴的蕭邦項鍊竟發生「連3撞」慘案，真不知該怪SM娛樂、造型師還是品牌。

▲▼ aespa Karina戴蕭邦項鍊 。（圖／品牌提供）

▲aespa的Karina戴上蕭邦紅碧璽鑽石項鍊竟發生連3撞慘案。（圖／蕭邦提供）

南韓女團aespa首次走坎城紅毯，造型理當經過反覆討論與試穿才定案，成員Karina偏偏發生女明星最不想發生的「撞項鍊」糗事，西洋音樂天后蕾哈娜（Rihanna）早就戴過這條蕭邦鑲嵌123.18克拉梨形切割紅碧璽與65.24克拉鑽石項鍊，足球明星C羅女友喬治娜（Georgina Rodríguez）則在Karina戴過後，也借了同條項鍊戴到同在坎城舉辦的amfAR晚宴亮相。

▲▼ aespa與喬治娜出席坎城影展 。（圖／路透社）

▲足球明星C羅女友喬治娜到坎城參加amfAR晚宴，也戴同款蕭邦紅碧璽項鍊。（圖／路透社）

同一條項鍊密集發生3連撞事件實屬罕見，只能說各女星名流眼光一致，也顯見此線條優美的蕭邦巨大寶石項鍊，設計大器且容易搭配。不過aespa粉絲更在意的是所屬的經紀公司SM娛樂的專業度，挨批「連團名都會拼錯」。

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關鍵字：

aespa, Chopard, 蕭邦, 蕾哈娜, 喬治娜

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