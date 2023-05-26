星巴克6月「限定2天」85折＋買一送一　LE CREUSET特賣直接5折超優惠

記者蔡惠如／綜合報導

面對炎夏，優惠最能撫慰心靈，星巴克6月份限定2天，推出「美好夏日購物派對」，當天不含飲品全品項8.5折優惠，滿額還可拿買一送一小白單；LE CREUSET6月也祭出「Summer Sale」活動，旗下多款鑄鐵鍋、瓷器食器直接下殺5折。

▲天藍隨身玻璃茶瓶、動物紋玻璃對杯組。（圖／星巴克、LE CREUSET提供，以下同）

星巴克宣布於6／2及6／16舉辦「美好夏日購物派對」活動，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外，全品項商品享85折優惠，當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得特大杯好友分享優惠券一張。

▲玻璃工藝系列。

▲女神證件零錢包兩用組。

雖然購物派對優惠商品不含飲品，但包括常溫糕點、包裝食品、居家單品等全都在優惠品項內，若看上某個馬克杯、隨行杯，或者是超可愛的星巴克熊都可在當天出手，而近期最新推出的玻璃工藝系列、天藍隨身玻璃茶瓶、動物紋玻璃對杯組、女神證件零錢包兩用組等，也都可享優惠。

LE CREUSET從6／8起在自家官網推出「Summer Sale」活動，多款單品以5折的迷人優惠價供煮夫煮婦們選購。無論是燉煮的鑄鐵圓鍋、中式炒菜的媽咪鍋、造型迷人的山茶花鍋和愛心鍋，以及烤肉神器鐵烤盤和必備的巴蒂鍋，還有各種時尚色彩的瓷器單品，特價優惠全部找得到。

本季的主打色系靈感來自夏日地中海的氛圍，以經典的黃色和藍色為主要色調，帶來了充滿活力和歡樂感。像是「土耳其藍」和「水漾藍」詮釋了藍天和大海的寬廣舒適，而「蜂蜜黃」則散發著陽光般的溫暖和熱情，讓人感到愜意和充滿生機。同時，還有各種呼應盛開花朵的「粉彩紫」和「鮭魚粉」等嬌嫩色調的瓷器，包括湯碗、杯盤和烤盤，加上優惠活動，絕對是收藏的好時機。