fb ig video ETtoday search mobile

星巴克6月「限定2天」85折＋買一送一　LE CREUSET特賣直接5折超優惠

>

記者蔡惠如／綜合報導

面對炎夏，優惠最能撫慰心靈，星巴克6月份限定2天，推出「美好夏日購物派對」，當天不含飲品全品項8.5折優惠，滿額還可拿買一送一小白單；LE CREUSET6月也祭出「Summer Sale」活動，旗下多款鑄鐵鍋、瓷器食器直接下殺5折。

▲居家6月特賣。（圖／星巴克、LE CREUSET提供）

▲天藍隨身玻璃茶瓶、動物紋玻璃對杯組。（圖／星巴克、LE CREUSET提供，以下同）

星巴克宣布於6／2及6／16舉辦「美好夏日購物派對」活動，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外，全品項商品享85折優惠，當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得特大杯好友分享優惠券一張。

▲居家6月特賣。（圖／星巴克、LE CREUSET提供）

▲玻璃工藝系列。

▲居家6月特賣。（圖／星巴克、LE CREUSET提供）

▲女神證件零錢包兩用組。

雖然購物派對優惠商品不含飲品，但包括常溫糕點、包裝食品、居家單品等全都在優惠品項內，若看上某個馬克杯、隨行杯，或者是超可愛的星巴克熊都可在當天出手，而近期最新推出的玻璃工藝系列、天藍隨身玻璃茶瓶、動物紋玻璃對杯組、女神證件零錢包兩用組等，也都可享優惠。

▲居家6月特賣。（圖／星巴克、LE CREUSET提供）

LE CREUSET從6／8起在自家官網推出「Summer Sale」活動，多款單品以5折的迷人優惠價供煮夫煮婦們選購。無論是燉煮的鑄鐵圓鍋、中式炒菜的媽咪鍋、造型迷人的山茶花鍋和愛心鍋，以及烤肉神器鐵烤盤和必備的巴蒂鍋，還有各種時尚色彩的瓷器單品，特價優惠全部找得到。

▲居家6月特賣。（圖／星巴克、LE CREUSET提供）

本季的主打色系靈感來自夏日地中海的氛圍，以經典的黃色和藍色為主要色調，帶來了充滿活力和歡樂感。像是「土耳其藍」和「水漾藍」詮釋了藍天和大海的寬廣舒適，而「蜂蜜黃」則散發著陽光般的溫暖和熱情，讓人感到愜意和充滿生機。同時，還有各種呼應盛開花朵的「粉彩紫」和「鮭魚粉」等嬌嫩色調的瓷器，包括湯碗、杯盤和烤盤，加上優惠活動，絕對是收藏的好時機。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, LE CREUSET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」

真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來 營養師曝「6種超傷腦食物」快少吃！小心變金魚腦還容易得失智症 職場中最可怕的3種人　閃遠、保持距離是最佳相處之道 斷捨離總是失敗？三大常見誤區：東西用不舊、花錢比例失衡都是關鍵 你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數 張清芳2個帥兒子曝光！　母子聯手Cindy Chao做慈善助病童 不知不覺大一號？營養師教你「4招」擊退中年發福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面