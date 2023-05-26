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4大「零成本習慣」輕鬆逆齡！愛喝手搖飲、睡眠不足都是蠟黃、顯老關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

現代人生活作息不規律、工作忙碌緊繃，經常會出現壓力肌的問題，一直處在慢性發炎的狀態，只要環境一改變、身心不平衡，馬上就會泛紅、敏感、長痘等狀況出現，所以以下4大習慣要從年輕時開始養成，才能讓肌膚健康，輕鬆逆齡。

▲▼汽水,可樂,碳酸飲料,含糖飲料。（圖／達志／示意圖）

1.糖分過量

「手搖飲」絕對可以稱得上是台灣名產之一，走到哪都有得喝，一天沒有一杯難以解憂愁，但糖分攝取過多，容易讓肌膚暗沉、發黃、老化，除了要少吃之外，建議也要多喝水，帶走身體過多老廢物質。

職場，上班族，同事。（圖／示意圖／達志影像）

2.久坐不運動

根據研究發現，久坐1小時，會減壽22分鐘，超過7成人下班之後，仍會在沙發上坐3小時以上，到老年很容易病痛纏身，靠吃藥延續生命，最好的方案就是每天抽出時間運動，來讓自己激活年輕能量，老年也有健康的身體。

壓力,頭痛,煩惱,女人,女性（圖／達志／示意圖）

3.壓力過勞

壓力是壓垮眾多人的關鍵要素，對肌膚的影響更是嚴重，不但會生成過多自由基，也會加速衰老，所以多攝取抗氧化食材、懂得釋放壓力，是現代人都必學的功課，不妨可以透過一些舒壓的課程或是儀式，幫助副交感神經放鬆，疏通情緒。

女人，女性，睡眠，睡覺（圖／達志／示意圖）

4.睡眠不足

根據調查顯示，台灣人平均10人就有1人有慢性失眠問題，一周平均睡眠時間只有6.86小時，這會讓整個神經系統失序，無法深層放鬆，建議可以運用一些儀式，像是：睡前保養、泡澡、按摩等方式，讓自己擁有更好睡眠品質。

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▲香緹卡,ilāpothecary,英草社,精華,壓力肌。（圖／品牌提供）

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▲香緹卡,ilāpothecary,英草社,精華,壓力肌。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

香緹卡, ilāpothecary, 英草社, 精華, 壓力肌

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