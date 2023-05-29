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包・開箱／GUCCI GG MATELASSÉ新「水餃包」Q翻！注入亮麗夏日新色

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記者王則絲／台北報導

GUCCI手袋一向是女孩們的夢幻逸品，除了Jackie 1961賈姬包、1955 Horsebit馬銜扣系列、酒神包、Diana竹節包⋯⋯這些常為大家做介紹、名人曝光率最高的手袋，其實GUCCI有一「GG MATELASSÉ」系列手袋亦值得時尚迷關注，今《ET FASHION》便來帶讀者們開箱，今年春夏換上繽紛新色的「GG MATELASSÉ」手袋，宛如「水餃」一樣的新包型令人少女心噴發。

▲GUCCI GG MATELASSÉ（圖／官網）

▲GUCCI GG MATELASSÉ（圖／官網）

▲「GUCCI GG MATELASSÉ」系列注入夏日顏色。（圖／官網）

GUCCI GG MATELASSÉ絎縫皮革按照經典GG Monogram的紋路縫製，出現於去年（2022年）的冬季，系列使用的雙G Logo細節致敬1970年代的皮帶扣，處處呼應歷史的傳承，此絎縫皮革系列推出諸多的包款包型，今年則是推出了帶有俏皮氛圍的「水餃包型」。

GG MATELASSÉ系列以往多以基本色系、加上深沉的鐵灰、裸粉色⋯⋯為主，為呼應即將迎來的盛夏、充滿陽光色彩的夏日海灘風情，GUCCI將GG MATELASSÉ系列注入了亮麗的芭比粉色，以及比夕陽更搶眼的橘色。

▲GUCCI GG MATELASSÉ。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI GG MATELASSÉ。（圖／記者王則絲攝）

▲本次開箱GUCCI GG MATELASSÉ系列新包型手袋。（圖／記者王則絲攝）

GG MATELASSÉ全新登場的「水餃包型」，圓弧的包身於上方兩側拉出尖角，形狀也很像「牛角麵包」，將原先的復古韻味融合新鮮可愛，共推出小型與迷你尺寸，開箱影片中示範為迷你Size，除了可使用金屬鍊帶作為腋下包，也可裝上長皮革肩帶肩背、側背。

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關鍵字：

包開箱, GUCCI, GG MATELASSÉ

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