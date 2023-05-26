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用「花中之王」沐浴自帶女神體香！不用噴香水都能勾魂超狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季容易出油出汗，洗澡絕對是每天必做的事情，想要擁有療癒的日常體驗，不妨可以挑選香味厲害又療癒的單品，讓洗完澡自帶天然體香，避免汗臭上身。

＃Fées Beauté法緻 依蘭精華沐浴精，520ml、售價1280元

▲Fées Beauté,法緻,KLOWER PANDOR,THE BODY SHOP,沐浴,洗澡。（圖／品牌提供）

喜歡花果香調味道的女孩，絕對要嘗試這款依蘭精華沐浴精，超好聞的花香味，讓人彷彿置身伊蘭伊蘭的花園裡面，同時搭配臘腸樹萃取、皂皮樹萃取、酪梨油成分，幫助肌膚滋潤保濕，洗完清爽不乾澀，同時散發溫柔的女性魅力，自帶「花中之王」體香超高招。

＃KLOWER PANDOR 暮光琥珀香水保濕沐浴露3105，680ml、售價580元

▲Fées Beauté,法緻,KLOWER PANDOR,THE BODY SHOP,沐浴,洗澡。（圖／品牌提供）

夏天不喜歡太過繁複的氣味，柑橘調會是很好的選擇，帶有清新立體的氣息，可以瞬間淨化身心靈，這款暮光琥珀香水保濕沐浴露，擁有濃郁的柑橘與花木香調，清爽又富有層次的味道，讓人瞬間愛上洗澡，日常清潔瞬間放鬆。

＃THE BODY SHOP 甜郁荔枝沐浴乳，250ml、售價450元

▲Fées Beauté,法緻,KLOWER PANDOR,THE BODY SHOP,沐浴,洗澡。（圖／品牌提供）

英國綠色品牌THE BODY SHOP在今年夏季推出限定香味，其中，帶有可愛果香的甜郁荔枝系列，讓人聞到就覺得香甜多汁，蘊含荔枝萃取精華及社區公平交易的墨西哥蘆薈萃取精華，一瓶就擁有高達93%的天然保養成分，養護肌膚最優秀。

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關鍵字：

Fées Beauté, 法緻, KLOWER PANDOR, THE BODY SHOP, 沐浴, 洗澡

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