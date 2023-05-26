台隆衣物涼感噴霧速降5度Ｃ　HOLA用3招打造清涼居家

記者蔡惠如／綜合報導

近期白天氣溫不斷攀升，中午已出現夏天悶熱的季節特色，居家選品店台隆手創館，也祭出一系列物理性涼感商品，讓許多中午需外出的上班族或民眾們更加舒適；HOLA近期也推出一系列視覺涼感家居，並分享3步驟讓居家「視覺降溫」，打造更宜居的休憩空間。

▲日本ECO COOL涼感頸圈，售價790元，特價690元。（圖／台隆手創館提供）

更炎熱的夏季即將來臨，除了防曬乳外，各種如手持風扇、涼感環、涼感噴霧等可降低體感溫度的商品，近期也出現暢銷趨勢，居家選品通路台隆手創館，也推薦今年夏季超夯的涼感系單品，滿足消費者降溫防曬的需求。

▲日本SNOW WATER強效衣物涼感噴霧，售價580元。（圖／台隆手創館提供）

其中矚目商品包括噴在衣物上的涼感噴霧，標榜採用日本當地製造天然草本原料，有北海道薄荷、薰衣草、酷涼柑橘3款選擇，號稱噴一下就有立降5度C的清涼爽感，不僅可以噴在衣服上，夜晚入睡前，也可噴灑於床單、被套、枕套幫助降溫入眠，還有另款「防曬涼感降溫噴霧」，可防曬兼顧降溫功能，從頭到腳全身皆可使用。

▲日本Ajuste愛伽絲高效防曬涼感降溫噴霧，售價680元，特價399元。（圖／台隆手創館提供）

家居品牌HOLA，針對居家中的大型家具、牆面難以輕易隨著四季更替，推出「82生活主張」建議，透過2成的微小改變，輕鬆轉換居家風格。夏天可善用輕盈家紡、清透盛器、清涼香氛等三大軟裝技巧，為居家風格注入沁心涼意。

HOLA創意處經理劉志仁表示，輕巧運用材質的轉換，如使用低彩度的亞麻、天絲材質的床寢，打造自然適涼的寢臥空間。而具有透明材質的器皿，也是不可或缺的重點，試著增加餐桌上清透玻璃材質的杯盤比例、或選用玻璃花器，簡單置入提振精神的尤加利，或是讓人放鬆舒緩的白色野薑花，就可輕鬆打造舒適緩緒的居家空間。

▲庫斯科天絲亞麻刺繡床寢，售價6,980元起。（圖／HOLA提供）

▲EIGHTMOOD 幾何半圓羽毛抱枕，售價1,090元。（圖／HOLA提供）

▲玻璃花器系列，售價299元起。（圖／HOLA提供）