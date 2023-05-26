江詩丹頓雷神、風神三問錶台北亮相　4大工藝創獨一無二傳奇

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時「God of Thunder」腕錶（左）和「God of Wind」腕錶均為獨一無二之作。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣的錶迷很有眼福，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）即起至6月20日，於台北101專賣店舉辦「風神雷神經典時計錶展」，展出去年品牌為威尼斯舉行的第二屆Homo Faber展覽，製作的獨一無二Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時「Thunder God」雷神和「Wind God」風神2款腕錶，面盤取材自17世紀日本國寶級繪畫宗師俵屋宗達的傳世畫作，白金錶殼則以細線凹雕技藝刻畫，堪稱博物館級的藝術品。





▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時「God of Thunder」腕錶採用手工雕刻、微繪琺瑯與珠寶鑲嵌工藝。

同場還展出當時羅浮宮藝術大師以精湛雕刻和飾金工藝創作的日本神話場景四聯畫，主題呼應江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時雷神錶與風神錶，手持鼓槌的雷神、手執風袋的風神圖案的錶盤，先由雕刻大師在18K金錶盤上以細線凹雕技藝刻畫出不規則格紋，營造出如金箔般光澤閃爍的效果，才由琺瑯大師進行彩繪，勾勒出生動的神明圖案。





▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時「God of Thunder」腕錶側邊的三問撥桿鑲嵌紅寶石。

Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問報時錶的錶殼也經過雕刻大師之手，在雷神錶的錶殼雕刻渦形紋，並在三問報時滑桿鑲嵌6顆長階梯形切割紅寶石；風神錶的錶殼則飾以如雲朵般的凹雕紋，三問報時滑桿上則鑲有6顆長階梯形切割沙弗萊石，相當精緻。有雕刻、琺瑯與珠寶鑲嵌大師合作外，江詩丹頓製錶大師也全程參與，歷時4年成功研發厚度僅3.9毫米、動力儲存長達65小時的1731三問報時機芯。





▲江詩丹頓台北101專賣店展出羅浮宮裝裱與飾金工坊藝術大師創作的日本神話場景四聯畫。

LV（Louis Vuitton，路易威登）今年首度推出活動人偶自動機械機芯也令人驚豔，創作擁有大明火琺瑯雕刻錶盤的Tambour Fiery Heart陀飛輪錶，由玫瑰花刺護衛的指針指示小時和分鐘，驚喜視按下8時位置按鈕啟動活動裝置，9時位置寫著「甜蜜」字樣的愛心會打開顯露內部「甜蜜但激烈」字樣，旁邊的金色烈焰會上下動作，而紅色琺瑯玫瑰中心的LV Monogram經典花卉則會旋轉，上演炫目的動態秀。





▲LV Tambour Fiery Heart腕錶，12,450,000元。（圖／LV提供，以下同）

