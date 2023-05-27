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老是睡不好？營養師推「5款助眠食物」，吃對讓你一夜好眠

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▲▼ 營養師曝5種天然助眠食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦平時可以吃5種助眠食物，幫助提升睡眠品質。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代人文明病不少，其中有淺眠、失眠等睡眠相關困擾的人就越來越多。你也常躺在床上翻來覆去睡不著？半夜總會醒來好幾次？營養師周麗就在小紅書上推薦分享，睡眠不好的人可以試試看多吃以下5種天然的助眠食物，能幫助改善睡眠品質，讓你一覺睡到天亮。

＃糙米或胚芽米

糙米或胚芽米經水發芽之後，其含有的γ-胺基丁酸量會大大提升，γ-胺基丁酸被稱為「大腦的天然鎮靜劑」，可以讓亢奮的腦細胞休息、抑制神經細胞的過度興奮，達到改善睡眠的作用。除了胚芽米之外，像是動物肝臟、菠菜、馬鈴薯、山藥等這些食物的γ-胺基丁酸含量也不低。

▲▼ 營養師曝5種天然助眠食物 。（圖／達志示意圖）

＃牛奶

牛奶可以增加褪黑激素的分泌，而褪黑激素可以調節睡眠模式。另外，牛奶中的色胺酸還有助於減少睡眠障礙、改善睡眠品質，尤其是睡前2小時喝更好。

▲▼ 營養師曝5種天然助眠食物 。（圖／達志示意圖）

＃深海魚

像是鮭魚、帶魚、鯖魚等這些魚類中的維生素D、Omega-3脂肪酸可以大幅提升大腦中的血清素濃度，血清素濃度提高了，能幫助更快入睡。

＃香蕉

有研究發現，早餐吃香蕉可以幫助晚上睡得更好，因為吃香蕉有助於增加夜間褪黑激素的分泌，而且香蕉所含的鉀、鎂，對於全身肌肉放鬆都有很好的作用，且鉀還被證明可以明顯減少睡眠障礙。

▲▼ 營養師曝5種天然助眠食物 。（圖／達志示意圖）

＃堅果

尤其推薦混合堅果，像是核桃、開心果、杏仁等堅果，都是鎂、鋅和褪黑激素的極好來源，這些營養素和褪黑激素都被證實對健康的睡眠週期很重要，可以幫助改善失眠、睡眠品質，且還可以幫助減少身體的發炎反應。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 助眠, 好眠, 食物, 飲食, 助眠食物, 營養師

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