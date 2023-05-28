星．變美／張柏芝傳授防曬「終極3招」，就連手指縫也不放過

▲張柏芝防曬滴水不漏。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日的腳步悄悄接近，防曬絕對是第一要務，港星張柏芝就在《小紅書》分享自己的防曬終極絕招，她聊到別人花半小時吃早餐，但她願意花一小時防曬，確保自己從臉到身體都確實擦好擦滿，絕不讓自己有曬黑的機會。

張柏芝分享自己很喜歡戶外運動，但是夏日的太猛烈，運動之餘也要做好全面性的防曬才對，她坦言自己試過很多方法，為大家推薦3樣簡單有效的防曬重點，一起來了解。

▲不僅重視防曬，還很注重環保。

#摺疊水杯

天氣熱當然要隨時補充水分，張柏芝會隨身攜帶可折疊式的水杯，不用的時候可放在包包中，要用的時候可以隨時裝水，方便又環保。

▲她呼籲大家盡量不要穿白色衣服。

#不要穿白色的衣服

想要防曬就要留意衣服的顏色，她分享盡量不要穿白色衣服，因為白色衣服會反射更多的光源到臉上，臉上更容易被曬黑。

▲防曬就連手指縫都不放過。

#防曬要做足

她防曬可說是無所不用其極，除了臉部和身體塗抹防曬霜以外，她提到容易忽略的脖子，甚至是指縫都會塗抹，全面防堵自己曬黑的可能性，她也會攜帶防曬面罩、穿著防曬衣，她笑稱或許別人會覺得她很奇怪，但只要自己不尷尬，尷尬的就是別人啦！