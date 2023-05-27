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蘆薈膠能抗痘、美白？皮膚科醫師曝「3大真實用處」和挑選秘訣

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皮膚科醫師曝蘆薈膠「真實用處」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲蘆薈膠能幫助曬後肌膚舒緩保濕，是許多人家中必備的保養小物。（圖／翻攝IG@guinpengg、@joo0000）

記者張毓容／台北報導　圖／資料照、翻攝IG@laneige_kr

蘆薈膠應該是大家都不陌生的保養小物，許多人常用來舒緩曬後肌膚，網上更流傳著蘆薈膠擁有包含抗痘、美白，甚至防蚊蟲、止癢等超多用法，皮膚科醫師劉秀麗就提醒，其實功效很多都是謠傳的，她就從蘆薈膠的純度判斷、真實功用到該怎麼挑選，一一說明，快來看看你是不是也採中了地雷。

＃蘆薈膠濃度的「文字遊戲」

首先劉醫師指出，市面上常會看到蘆薈膠產品包裝上寫著蘆薈含量92%或是99%，但實際上可能連1%都沒有，因為有些廠商在純度和濃度上玩了文字遊戲。她也舉了一個簡單例子來說明，比如在500ml水裡倒入2滴柳橙汁，攪拌均勻後就可以說「這是含量99%」的柳橙汁了，而有些標示著92%、99%的蘆薈膠，就是用這個概念。

▲▼ 皮膚科醫師曝蘆薈膠「真實用處」 。（圖／記者張毓容攝）

＃蘆薈膠挑選方式

你可能會覺得自己買的蘆薈膠打開看類似果凍質地，感覺好像很濃稠，但劉醫師表示，很可能全都是增稠劑。而針對蘆薈膠到底該怎麼挑才好，劉醫師表示其實很簡單，就是看成分，如果在成分表上蘆薈成分排在很後面才出現，有的產品甚至排在了增稠劑後面，這種就不建議買；還有的產品雖然蘆薈成分排在滿前面的，但防腐劑、乳化劑、增稠劑、香精等全都有，也不推薦買。

劉醫師建議，要挑選蘆薈成分排在成分表第一或第二個，還搭配了一些像尿囊素、玻尿酸等抗發炎、舒緩成分的蘆薈膠產品。

皮膚科醫師曝蘆薈膠「真實用處」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃蘆薈膠實際功用

劉醫師也指出，蘆薈膠的功用其實就是基礎的保濕、舒緩和修護作用，像是在夏季拿來當中度輕度的曬後修護，效果就不錯。使用方法也很簡單，先敷個冷敷面膜，再厚塗一層蘆薈膠，後續根據個人情況選擇是否洗掉都可以。

還有像是皮膚擦傷等小傷口，或是傷口癒合過程中有點發癢，也可以局部少量外敷，會有緩解的作用，但前提是買到的是真的蘆薈膠。至於網路上「傳說」的去痘、美白等效果，劉醫師表示純粹是謠言，別指望太大了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 蘆薈膠, 蘆薈凝膠, 用法, 功用, 挑選, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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