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帝舵紅錶廠成周杰倫拍照熱點　巧克力色新錶上手很時髦

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▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲周杰倫日前參觀「帝舵紅」全新製錶廠。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（Tudor）位於瑞士力洛克（Le Locle）的「帝舵紅」全新製錶廠於今年3月正式揭幕，這座占地4層約1663坪的錶廠匯集尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統，與鄰近致力於生產帝舵表機芯的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成，新建築最引人矚目是外觀為品牌帝舵紅色，讓親自造訪的代言人周杰倫、貝克漢（David Beckham）將此視為打卡熱點，戴上新錶拍形象照。

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲周杰倫戴的TUDOR Royal 41 mm巧克力棕色面盤的316L鋼及黃金錶，117,000元。

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲位於瑞士力洛克（Le Locle）的「帝舵紅」全新製錶廠今年3月正式揭幕。

錶廠紅色外觀時髦又搶眼，身穿丹寧外套的周杰倫搭配最新巧克力棕色面盤的TUDOR Royal腕錶，倚著紅牆留影，帥氣又時髦，他所戴的41毫米雙色錶款顯示星期及日曆，相當實用；貝克漢則以錶廠內長廊為背景，戴上Black Bay GMT全新蛋白色錶面款式，配有酒紅色及藍色雙向旋轉外圈，功能清晰易辨。

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲代言帝舵表多貝克漢也親自造訪「帝舵紅」全新製錶廠。

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲貝克漢佩戴的帝舵Black Bay GMT 41 mm腕錶，配有酒紅色及藍色雙向旋轉外圈，136,500元。

香奈兒（CHANEL）也揭露位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）神秘面紗，旗下腕錶由Arnaud Chastaingt於巴黎構思與設計，在瑞士錶廠打造而成，從基本款的J12到複雜功能的跳時、陀飛輪錶款都在此完成。今年新款J12 Cosmic 腕錶於面盤展現熱鬧非凡的小宇宙，以12 顆鑽石為亮點，配上星星、太空人、火箭、行星圖騰充滿童趣，輔以Super-LumiNova 夜光塗料，在暗夜中熠熠生輝。

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲香奈兒的製錶廠位於瑞士拉夏德芳。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼CHANEL,TUDOR 。（圖／公關照）

▲香奈兒J12 Cosmic腕錶，257,000元。

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關鍵字：

周杰倫, 貝克漢, Tudor, 帝舵表, CHANEL, 香奈兒

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