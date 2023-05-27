艾兒芬妮卡地亞加持變甜美公主　鞏俐秀美洲豹珠寶展影后霸氣

▲卡地亞最新形象大使艾兒芬妮身穿Oscar De La Renta古董禮服搭配卡地亞鑽石頸鍊。（圖／翻攝samanthamcmillen_stylist）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）日前於佛羅倫斯發表全新LE VOYAGE RECOMMENCÉ頂級珠寶系列，最新品牌形象大使美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）、英國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）、影后鞏俐不約而同都以一身黑裝搭配卡地亞珠寶亮相，但風格各異，「時尚資優生」艾兒芬妮選穿Oscar De La Renta古董蛋糕裙配上鑽石頸鍊，猶如甜美小公主。





▲艾兒芬妮戴的卡地亞鑽石頸鍊十分別致。（圖／翻攝cartier IG）

女星凡妮莎寇比則穿腰際透視設計的心型領禮服，搭配卡地亞祖母綠鑽石項鍊，彰顯好氣質；影壇大姊級人物鞏俐身穿黑色蕾絲裝，戴上美洲豹藍寶石項鍊展現影后霸氣，而唯一「白帥帥」亮相的是奧斯卡影帝安卓亞布洛迪

（Adrien Brody），上台擔任DJ驚豔全場。

▲英國女星凡妮莎寇比戴上卡地亞祖母綠鑽石項鍊彰顯好氣質。（圖／翻攝cartier IG）





▲鞏俐穿蕾絲裝搭配卡地亞美洲豹藍寶石項鍊展現霸氣。（圖／翻攝cartier IG）





▲安卓亞布洛迪擔任卡地亞派對的DJ。（圖／翻攝cartier IG）

而與眾星齊放閃的卡地亞最新LE VOYAGE RECOMMENCÉ頂級珠寶系列，探索幾何美學、大自然獨特創意風格，並展現對世界文化的好奇心，經典的美洲豹也羅列其中，創作抽象與寫實手法融合的Panthère Givrée項鍊，演繹美洲豹守護3顆總重20.33克拉海水藍寶的威嚴姿態。





▲卡地亞於佛羅倫斯發表LE VOYAGE RECOMMENCÉ頂級珠寶系列80件作品。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Panthère Givrée美洲豹項鍊呈現美洲豹守護3顆總重20.33克拉海水藍寶姿態。

寶格麗（BVLGARI）5月中選在威尼斯知名地標總督宮Palazzo Ducale舉辦晚宴，發表最新頂級珠寶暨珠寶腕錶Mediterranea 地中海系列400件作品，同樣星光熠熠，品牌代言人印度女星琵豔卡喬普拉強納斯（Priyanka Chopra Jonas）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、贊達亞（Zendaya）與南韓夯團BLACKPINK成員Lisa全員到齊，4姝造型各有看頭，合體吸引媒體搶拍。





▲寶格代言陣容華麗，（左起）琵豔卡喬普拉強納斯、安海瑟薇、贊達亞、Lisa出席威尼斯舉辦的Mediterranea 地中海頂級珠寶系列發表會。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Mediterrane系列Emerald Lotus頂級祖母綠與鑽石項鍊。