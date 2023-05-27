AP陀飛輪錶躍出蜘蛛人　收藏家又要手刀搶限量款了

▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「Spider-Man」限量腕錶，約600萬元。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）繼2021年與 Marvel 漫威影業娛樂公司合作推出「Black Panther黑豹」飛行陀飛輪腕錶大賣後，近日再獻驚喜，聯手打造限量250只的Royal Oak Concept 皇家橡樹概念系列陀飛輪「SPIDER-MAN」腕錶，維妙維肖的立體蜘蛛人躍上鏤空面盤，預料又將掀起藏家瘋搶，品牌還特別打造獨一無二的蜘蛛人錶進行慈善拍賣，日前再度拜舉行的慈善晚會募得約2億5500萬元，將捐贈給First Book及Ashoka兩家非營利組織，鼓勵青少年成為推動社會改變的英雄。





▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「Spider-Man」面盤上呈現栩栩如生的立體蜘蛛人。

而藏家有機會購得的Royal Oak Concept 皇家橡樹概念系列陀飛輪「SPIDER-MAN」腕錶，AP採用鈦金屬錶殼，搭配黑色陶瓷錶圈及錶冠，裝載鏤空至極致的全新2974手動上鍊機芯，讓主角蜘蛛人彷彿騰空懸浮，製作立體的蜘蛛人首先利用CNC 數控加工技術，在白金板上裁出立體廓形，服裝則以雷射鐫刻出緊身衣紋理，再由鐫刻師手工修飾，最後手繪上色出啞光紅與電光藍雙色蜘蛛裝，栩栩如生。





▲AP為慈善拍賣會打造獨一無二的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「Black Suit Spider-Man」腕錶。

此外，AP還為慈善拍賣會打造限量1只的Royal Oak Concept 皇家橡樹概念系列陀飛輪「Black Suit Spider-Man」腕錶，最大特色蜘蛛人是1980年代漫畫中的黑衣造型，而白金錶殼經過雷射鐫刻浮現蜘蛛腿圖案，再注入夜明光混合陶瓷，接著經過拋光，再以雷射鐫刻出蛛網背景，暗夜中與蜘蛛網與蜘蛛人的眼睛、時標與指針都發出綠色螢光，流露神祕氣息。





▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「Black Suit Spider-Man」腕錶，先在錶殼雷射鐫刻蜘蛛腿，再注入夜明光混合陶瓷展現夜光效果。

HUBLOT與品牌大使、刺青大師Maxime Plescia-Buchi攜手合作的全新Spirit of Big Bang Sang Bleu計時碼錶，也潮味十足，重新詮釋酒桶造型錶殼，巧妙將六邊形、菱形和三角形的交錯疊加，經過拋光、緞面、鐫刻、鑿刻、倒角和刻面的處理，以及浮雕、紋理和立體弧形鏡面的交錯，構築出立體但符合人體工學的時髦錶款，共有鈦金款、全黑陶瓷款以及皇金款，以及華麗版的鈦金屬或皇金滿鑽設計。





▲HUBLOT品牌大使、刺青大師Maxime Plescia-Buchi 戴HUBLOT Spirit of Big Bang Sang Bleu 計時碼錶All Black陶瓷款。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Sang Bleu計時碼錶系列，皇金款（左起）1,567,000元，鈦金款880,000元，全黑陶瓷錶946,000元。