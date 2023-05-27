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Seiko機芯進化「周末無憂」　麻葉圖案面盤開窗秀內在

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▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage新銳系列三日鍊錶款SPB417J1，41,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko融入和式美學的Seiko Presage系列，深受機械錶迷喜愛，今年內在進化，發表裝載全新具3日動力儲存開芯機芯的Presage Sharp Edged系列腕錶，對比前作所搭載6R35機芯，不僅動力儲存時間更長，動力輸出品質也更加穩定，展現「周末無憂」的便利性，品牌Logo下方直接標註Automatic 3 Days字樣，點出革新的內在，從9時圓窗以及與面盤同為麻葉圖紋的鏤空框架，可欣賞擒縱裝置的運作。

▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage新銳系列三日鍊錶款SPB415J1，面盤採用散發出絲綢光澤的純白「白練」色調，41,000元。

Sharp Edged系列不僅內在優化，Seiko對於外型也相當講究，錶殼輪廓從側面向後底蓋逐漸收窄，稜角分明的錶殼更將側邊斜切面拋光成鏡面，展露俐落風格，而面盤設計承襲同系列錶款精髓，均飾有象徵希望、平安與健康之意的麻葉紋，2款面盤分別取材自日本傳統色調純白的絲綢珠光色「白練」（Shironeri），以及靛鐵色的「藍鉄」（Aitetsu）。

▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，30,800元。（圖／MIDO提供，以下同）

MIDO則吹起復古風，從50年代風格錶款S獲得啟發，推出Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，深藍色太陽紋絲光打磨錶盤上的復古數字、每隔5分鐘的軌道分鐘圈間隔圓點以及日期視窗下6點鐘位置的矩形標記，均採用鮮黃色點綴，另有一款搶眼的黃金PVD不鏽鋼鍊帶錶，均搭載配備Nivachron™游絲的Calibre 80自動上鍊機芯，向1954年問世、自動裝置僅由7枚零件構成的Powerwind自動上鍊機芯致敬。

▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶黃金PVD塗層處理不鏽鋼款，35,700元。

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關鍵字：

Seiko, MIDO

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