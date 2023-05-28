fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝5種「老化劑食物」要少吃！小心加速身體、皮膚老化

>

▲▼ 營養師曝5種食物會加速身體皮膚老化。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物容易加速身體老化，平時最好少吃。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

皮膚的老化在表面，一下就能看得清楚，但是身體內在的衰老退化看不到，很容易被人忽視，營養師周麗就提醒身體老化更加要注意，以免累積下來哪天「爆發」造成了一些無法逆轉的身體傷害。她就指出5種堪稱「身體老化劑」的食物，會加速身體器官老化，有時也會使皮膚跟著老化，暗沉、皺紋跟著來，平時注意要少吃。

＃高升糖食物

高升糖食物是眼睛和皮膚的老化劑，不僅會讓皮膚加速老化、變得暗沉發黃，血液中過多的糖還會損傷視網膜的微血管，進而影響視力。所以不論精緻白米麵條，或是由精緻白米麵製成的糕點，都是高升糖的食物，建議都要少吃。

▲▼ 營養師曝5種食物會加速身體皮膚老化。（圖／達志示意圖）

＃各種游離添加糖

游離添加糖是牙齒的老化劑，糖跟口腔裡的各種細菌結合，會讓口腔相當於形成細菌培養皿，進而讓琺瑯質受損、齲齒找上門。而且攝取過多糖分還容易發胖、造成身體肌膚的慢性發炎。

周麗建議，無論是碳酸飲料、運動飲料還是果汁，盡量都不要喝，避免不了或實在想喝的時候，記得喝完一定要及時漱口。

＃高鹽食物

高鹽食物是胃和腎臟的老化劑，鹽容易損傷胃黏膜，讓受傷的潰瘍面久久不能痊癒，持續下來就容易使胃發炎；而高鹽飲食還會加重腎臟的代謝負擔。周麗提醒，注意每天吃的鹽不要超過5g，且鹽、醬油、甜麵醬、豆瓣醬等調味最好不要同時疊加使用。

另外，鹽含量超標的各種醃製肉類，像是臘肉、香腸、鹹魚、培根；話梅、蜜餞等水果製品；鹹菜、酸菜等蔬菜製品建議也都要少吃。

▲▼ 營養師曝5種食物會加速身體皮膚老化。（圖／達志示意圖）

＃酒精

酒精是肝的老化劑，喝酒傷肝大家都知道，酒喝得越多，肝臟就負擔越大、越辛勞「工作」。不想肝臟老太快，建議戒掉喝酒習慣，如果一時無法完全不喝，建議先從減少喝酒頻率和份量做起。

▲▼ 營養師曝5種食物會加速身體皮膚老化。（圖／達志示意圖）

＃反式脂肪酸

反式脂肪酸是心臟的老化劑，會讓身體裡「壞的膽固醇」更多、「好的膽固醇」更少，增加罹患動脈粥樣硬化、心血管疾病的風險。買東西時建議多看看成分表，成分中若含有起酥油、人造奶油、乳瑪琳、奶精等成分的食物建議少選少吃，還有炸雞、薯條、鹹酥雞等油炸食物也要少吃。

►營養師曝「6種超傷腦食物」快少吃！小心變金魚腦還容易得失智症

►養肝＝養命！營養師曝「5大護肝食物」　有助脂肪代謝、增強排毒

►老是睡不好？營養師推「5款助眠食物」，吃對讓你一夜好眠

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

老化, 加速老化, 衰老, 退化, 器官, 皮膚, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

名醫爆RIMOWA「售後維修」翻車　留言狂推「2牌子」服務更讚

名醫爆RIMOWA「售後維修」翻車　留言狂推「2牌子」服務更讚

Krystal登坎城神顏受矚目！穿10年前Ralph Lauren禮服展現復古美 LV貝殼包太可愛！2024早春「浪漫人魚禮服」也讓人一秒愛上 真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」 天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由 你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數 老是睡不好？營養師推「5款助眠食物」，吃對讓你一夜好眠 職場中最可怕的3種人　閃遠、保持距離是最佳相處之道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面