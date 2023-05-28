營養師曝5種「老化劑食物」要少吃！小心加速身體、皮膚老化

▲營養師提醒有些食物容易加速身體老化，平時最好少吃。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

皮膚的老化在表面，一下就能看得清楚，但是身體內在的衰老退化看不到，很容易被人忽視，營養師周麗就提醒身體老化更加要注意，以免累積下來哪天「爆發」造成了一些無法逆轉的身體傷害。她就指出5種堪稱「身體老化劑」的食物，會加速身體器官老化，有時也會使皮膚跟著老化，暗沉、皺紋跟著來，平時注意要少吃。

＃高升糖食物



高升糖食物是眼睛和皮膚的老化劑，不僅會讓皮膚加速老化、變得暗沉發黃，血液中過多的糖還會損傷視網膜的微血管，進而影響視力。所以不論精緻白米麵條，或是由精緻白米麵製成的糕點，都是高升糖的食物，建議都要少吃。

＃各種游離添加糖



游離添加糖是牙齒的老化劑，糖跟口腔裡的各種細菌結合，會讓口腔相當於形成細菌培養皿，進而讓琺瑯質受損、齲齒找上門。而且攝取過多糖分還容易發胖、造成身體肌膚的慢性發炎。

周麗建議，無論是碳酸飲料、運動飲料還是果汁，盡量都不要喝，避免不了或實在想喝的時候，記得喝完一定要及時漱口。

＃高鹽食物



高鹽食物是胃和腎臟的老化劑，鹽容易損傷胃黏膜，讓受傷的潰瘍面久久不能痊癒，持續下來就容易使胃發炎；而高鹽飲食還會加重腎臟的代謝負擔。周麗提醒，注意每天吃的鹽不要超過5g，且鹽、醬油、甜麵醬、豆瓣醬等調味最好不要同時疊加使用。

另外，鹽含量超標的各種醃製肉類，像是臘肉、香腸、鹹魚、培根；話梅、蜜餞等水果製品；鹹菜、酸菜等蔬菜製品建議也都要少吃。

＃酒精



酒精是肝的老化劑，喝酒傷肝大家都知道，酒喝得越多，肝臟就負擔越大、越辛勞「工作」。不想肝臟老太快，建議戒掉喝酒習慣，如果一時無法完全不喝，建議先從減少喝酒頻率和份量做起。

＃反式脂肪酸



反式脂肪酸是心臟的老化劑，會讓身體裡「壞的膽固醇」更多、「好的膽固醇」更少，增加罹患動脈粥樣硬化、心血管疾病的風險。買東西時建議多看看成分表，成分中若含有起酥油、人造奶油、乳瑪琳、奶精等成分的食物建議少選少吃，還有炸雞、薯條、鹹酥雞等油炸食物也要少吃。