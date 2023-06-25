6個小眾泳衣品牌不撞衫　手工鉤織、小蠻腰套裝海邊拍照超吸睛

實習記者劉于禎／綜合報導

陽光、沙灘、比基尼，又到了女孩們展現自信身材的季節了，還在以為撞衫不可怕、誰醜誰尷尬來安慰自己遇到的撞衫窘境嗎？以下6個小眾泳衣品牌讓你再也不用擔心，一出場即為目光焦點。

Spaaark

泳衣不再是水上運動專屬，近年美學又兼具高性能的款式越來越流行，Spaaark選用義大利的專業運動布料，不只在海邊能盡情享受，簡約的設計日常也能穿，網友堆抗小蠻腰套裝穿上真的超驚豔，包臀設計超級顯瘦。

▲Spaaark的泳衣兼具美學與高性能。（圖／Pinkoi提供，下同）

彈力商店

復古、少女宮廷風的泳衣你看過嗎？來自大陸的彈力商店，讓你的海邊穿搭與眾不同，在享受陽光、沙灘、海水之餘，還能盡情展現自己可愛的個性，獨一無二的設計絕對是全場最吸睛，連身款式更可以完美遮住不自信的部分。

ZOEANNA

追求獨特的女孩一定不能錯過台灣手工鉤織泳衣品牌ZOEANNA，每一件都是用環保天然材料，經過細心織法與版型調整製成，限量且獨一無二，鏤空編織格流露微微性感氣息，不用在意別人的眼光，大膽展現你的自信美。

whenwesummer

來自泰國的泳裝品牌whenwesummer，以春夏搶眼的色彩設計不同季節的泳衣，四季都能展現自己的獨特風格。不只顏色繽紛，還提供多種尺寸滿足各種身材，讓穿上泳衣變成一件簡單又舒適的事情。

summer locker

來自泰國小型泳裝工作室的summer locker，專為小胸女孩設計各式款式，像是可愛繞頸、復古風格的平口內褲，讓追求鮮豔色系的女孩都能找到符合自己風格的泳衣。

MAILLOT.CO SWIMWEAR



泰國泳裝品牌MAILLOT.CO SWIMWEAR的簡約風格，絕對是經典之選，用單色穿出撞色搭配，即使是重複穿著都看不膩，在度假與日常生活，一件就能散發獨特的氣質和魅力。