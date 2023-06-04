《長月燼明》白鹿私下5款百搭精品包　Gucci竹節包、Chanel 22讓人心動

▲白鹿私下百搭精品包。（圖／翻攝小紅書＠白鹿）

實習記者劉于禎／綜合報導

陸劇《長月燼明》是今年最熱播的古裝劇之一，女主角白鹿以精湛的演技收穫大批粉絲的心，而她私下的穿搭也展現了對時尚的獨特見解和個人風格的表達，成為許多女孩的搭配靈感來源。帶大家看看她日常背的五款精品包，跟著入手絕對零失誤，休閒與時尚兩者兼具。

GUCCI BAMBOO 1947 JUMBO GG迷你手袋

Gucci竹節包是品牌最經典的設計之一，在推出後就成為許多時尚愛好者的追捧，迷你小包的尺寸與放大的GG Logo印花形成反差更增添可愛度，竹節手柄展現了奢華和獨特的風格，同時空間剛剛好容納日常必需品，無論是手提、肩背都能展現優雅姿態。

▲GUCCI BAMBOO 1947 JUMBO GG迷你手袋。（圖／翻攝小紅書＠白鹿、Gucci官網）

Prada Cleo拋光皮革掛肩袋

Prada Cleo腋下包在推出時就吸引許多女星搶著背上，白鹿也是其中之一，這款靈感源自90年代的經典設計，具有簡潔而優雅的外觀綴以搪瓷三角形標誌，寬敞的內部空間和獨特磁扣設計，各種場合都能完美搭配，無論是時尚愛好者還是追求經典美感的人士都不能錯過。

▲Prada Cleo拋光皮革掛肩袋。（圖／翻攝小紅書＠白鹿、Prada官網）

Chanel 22

Chanel 22是Chanel最具代表性的包款之一，以經典風格與菱格紋小牛皮擄獲了包括Jennie、周迅、劉詩詩等眾多藝人的芳心，它展現出品牌的奢華和時尚氛圍，無論是休閒穿搭還是重要場合，都能展現優雅精緻的風格。

▲Chanel 22。（圖／翻攝小紅書＠白鹿、Chanel官網）

Chanel 丹寧水桶包

Chanel水桶包是許多小香迷會收藏的款式，換上丹寧材質與壓印彩色印花Logo，多了一分個性感，搭配金屬雙C的束口，肩背就質感滿分，也能像白鹿用手拎的方式，以下衣失蹤穿搭法顯得更加有型。

▲Chanel 丹寧水桶包。（圖／翻攝小紅書＠白鹿、CHANEL）

YSL NIKI小羊皮中型鏈條手袋

喜歡YSL的女孩們最該入手的一款包！結合摩登感和復古元素，翻蓋設計綴以皮革包覆YSL MONOGRAM。讓這款手袋兼具時尚與實用性，只要帶上它你就能成為個性與品味的代表。

▲YSL NIKI小羊皮中型鏈條手袋。（圖／翻攝小紅書＠白鹿、YSL官網）