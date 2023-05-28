fb ig video ETtoday search mobile

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG TVN）

▲「最會賺錢星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG TVN）

記者鮑璿安／台北報導

就算沒有含著金湯匙出生，也能在後天憑著自己的努力盡早實現財富自由，有些星座更是對金錢超敏銳，以務實、勇敢的個性讓他們在工作時充滿幹勁，默默和財富靠近，以下就公開「最會賺錢星座」Top 3 ，完全是低調發大財！

Top 3 獅子座

獅子座的人通常具有強烈的領導力和自信心，能夠成為團體中的佼佼者，而且他們一旦發現商機，不會只是說說而已，能夠將自己的目標轉化為行動力，也難怪獅子往往具有創業的潛力，善於展示自己並能夠吸引他人的注意和支持，這是工作領域中非常重要的一環。

Top 2 射手座

射手座通常具有冒險精神，喜歡探索和挑戰新事物，一成不變的生活反而讓射手打不起精神，所以射手即便默默無作為，其實也是在悄悄發現新的商機，等待一鳴驚人。就算面對失敗射手座也不害怕，不會因為自身條件輸人就自暴自棄，他們保有積極和樂觀的心態，等待下一次機會到來。

Top 1 金牛座

金牛座非常務實肯努力的個性，絲毫不會做出冒險的決定，因此財務管理能力也是一流，金牛對於細節很有敏銳感，常人沒辦法察覺的事情總能被金牛一眼就識破，再加上他們堅持不懈的「牛脾氣」，完全是低調發大財的類型，等你意識到金牛的時候，他們或許已經超越你很久了。

 ►天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛座, 射手座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

Krystal登坎城神顏受矚目！穿10年前Ralph Lauren禮服展現復古美

Krystal登坎城神顏受矚目！穿10年前Ralph Lauren禮服展現復古美

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

名醫爆RIMOWA「售後維修」翻車　留言狂推「2牌子」服務更讚 老是睡不好？營養師推「5款助眠食物」，吃對讓你一夜好眠 LV貝殼包太可愛！2024早春「浪漫人魚禮服」也讓人一秒愛上 真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」 你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數 職場中最可怕的3種人　閃遠、保持距離是最佳相處之道 陳曉《雲襄傳》8金句：臉皮是給別人看的，該撕的時候就要撕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面