樂壇生力軍用球鞋穿出態度！高爾宣讚SAMBA鞋好搭、吳卓源有增高神隊友

實習記者劉于禎／綜合報導

台灣近幾年產生了許多實力派歌手，每次演出都能擄獲大批粉絲，除了表演之外，他們私下的穿搭也是粉絲所關注的重點之一，一起來看看以下四款生力軍歌手喜愛的球鞋，跟著他們一起擺出對生活的態度！

高爾宣｜Adidas Originals SAMBA

用一首《Without You》走紅的高爾宣，私下穿搭以休閒、嘻哈街頭風為主，近來演繹SAMBA鞋款稱讚好穿又好搭，並寫下「高極簡才能高級點」表明他很喜歡這種簡約的風格，而這雙黑白色調的SAMBA，經典外型不論男女生都能穿，非常適合混搭風，成為每個季節的必備單品。

▲高爾宣演繹SAMBA鞋款。（圖／品牌提供）



婁峻碩｜Nike Air Max

被笑稱是「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」婁峻碩，私底下喜歡以白色上衣搭配深色短褲或縮口褲，塑造運動休閒的形象，而Air Max獨特的外觀設計和氣墊配置剛好符合了他輕鬆舒適的態度，是休閒又不失個性的絕佳選擇。

▲婁峻碩。（圖／IG@shoumethemoneyxx）

持修｜New Balance 550

這麼可愛一定是男孩！持修平時常以工裝寬褲、Oversize上衣配慵懶感十足的漁夫帽出現在大眾面前，這雙New Balance復古風範代表的550，恰好凸顯了他這種慵懶復古的態度，集工藝細節、質感和低筒平底設計於一身，再加上鞋身上「N」字徽標和80年代末的經典美式籃球鞋輪廓，直接把美式復古穿搭風格拉滿，穿上立馬感受到它不只是鞋，而是一種對時髦態度的表達！

▲持修。（圖／IG@chih_siou）

吳卓源｜PUMA Mayze Stack Cord

有著「鄉民老婆」之稱的吳卓源，私底下是個活潑搞怪的女孩，美式休閒風格的她常運用短版上衣，或將T-shirt下擺打結、露出腰部，再配上這雙以頂級材質與撞色組合，搭配刻痕厚底造型打造全新高度的Stack Cord，不論是對於身高171公分的吳卓源或是小隻女孩來說都是能調整身材比例、展現俏皮態度的完美選擇。