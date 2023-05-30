說・流行／專訪self-portrait設計師：完美的蕾絲禮服，是帶給穿著者開心愉悅

▲設計師品牌Self-Portrait幕後推手Han Chong（右）訪台。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／專訪

2013年於英國倫敦誕生的設計師品牌self-portrait，如當代女性自畫像般走入一票時髦人士的視線，將一件蕾絲洋裝發揮出無限可能性，原來英國凱特王妃、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等國際名人出席重要場合的服飾，也能是現實生活中你我衣櫥內的單品。品牌幕後推手self-portrait設計總監Han Chong終於在今年（2023）5月訪台，剛好是品牌成立10年之際，他接受《ET FASHION》專訪，談談所有靈感的起源。

▲Han Chong 邀請台灣女星蔡詩芸（右）演繹品牌PF23早秋系列璀璨燙鑽長洋裝 。（圖／品牌提供）

▲凱特王妃穿著self-portrait，迅速提升品牌知名度。

Han Chong 1979年出生於馬來西亞檳城，有中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）的亮眼資歷，更一舉奪下英國時尚大獎（The Fashion Awards）最佳新銳設計師獎項，Han Chong對時尚的獨到眼光，要歸功於兒時受到家族女性啟發，那是因為他從小就常看見親戚們穿上獨特風格的服飾出席正式場合，進而激發他的創作之路。





▲鏡頭捕捉下Han Chong與蔡詩芸好交情。（圖／品牌提供）

訪問時地點選在充滿英式俱樂部風格的STAFF ONLY CLUB，伴隨著強烈富有節奏的背景音樂，Han Chong頭戴圓帽、身穿黑夾克現身，用不那麼流利的中文聊著台灣美食，好像是認識多年的好友，對大家露出親切感十足的微笑。一直以來，Han Chong沒有設計總監那麼嚴肅的光環，反倒像摯友般給予穿著上的靈感，引領self-portrait熱情前衛的態度，一步步從紅毯走入日常生活，就好比最新的2023 Pre-Fall系列，利用閃耀的亮片、水晶、鑽飾細節與丹寧元素聚焦在「輕場合」，輪廓永遠是最柔軟、舒適貼膚，才能夠勾勒每位女性的體態，若能賦予穿著者自信和魅力，那便是一套完美的禮服。

ET FASHION：對台灣的第一印象，帶給你在創作上何種啟發？

Han Chong：台灣的生活環境很舒服，而且台灣人特別好聊，連計程車司機都很好聊，特別親切，當然台灣女生也很熱情，像是2019年在紐約認識Dizzy Dizzo蔡詩芸的時候，就感到很積極有活力。

當然，來台灣對於創作來說肯定是有啟發的，一趟旅行可以了解當地人的生活方式，尤其是疫情之後花了很多時間觀察生活上的改變。為台灣女生設計服飾，與當地的生活習慣、氣候都是相關的，才能更加貼近女性。

▲self-portrait以蕾絲禮服打出知名度 。（圖／品牌提供）

ET FASHION：你認為self-portrait獨特之處是什麼？ 如何平衡正式與日常風格？

Han Chong：我們一直很強調，要把女性最好的一面呈現出來，每個女生都有不一樣的風格，不是她們來迎合服裝，因為服飾的目的不是掩蓋住她們。女性是如此多層次，個性上有如此多的細微差別，這使得設計成為一個非常有趣和不斷發展的過程，我不想設計嚇人的衣服，而是要讓穿著時感覺舒適，這一季打造了新的刺繡面料和新開發的蕾絲，應用到剪裁簡潔的款式上，適合所有體型和身材。

ET FASHION：你的品牌在時尚界走紅速度之快，認為自己是天才還是後天努力的類型？

Han Chong：當然是後天勤奮的人！其實剛開始做品牌都沒什麼經驗，但很堅持要把事情做好，把每件事都用心去做，那一定會有成績出現。

▲（依序）趙麗穎、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）拍攝形象照。（圖／翻攝自IG）

ET FASHION：近來品牌陸續與趙麗穎、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）合作，什麼樣的女性最能夠代表self-portrait？



Han Chong：不論是今年合作的趙麗穎，或是先前穿上self-portrait的Beyonce 、凱特王妃，其實她們全部都是不一樣的風格，但是每次穿著我們的衣服都變成了她們自己的風格，把最美的一面呈現出來。最重要是雙方都要合拍，有共同想法，不僅是商業合作而已。

▲能夠恰如其分體現女性身材比例、賦予穿著者開心感受，就是完美禮服 。（圖／品牌提供）

ET FASHION：心目中完美的蕾絲禮服是什麼模樣？

Han Chong：一定要把女性身材比例掌握得很好，帶來愉悅快樂，如果她穿著時是開心的，整個狀態都不一樣。

訪問最後，談及self-portrait下一個10年目標，Han Chong表示除了會在亞洲開設更多實體店讓民眾體驗服飾，還會發揚單品趨向日常的理念，讓女性時而遊走於當代與優雅、時而展現簡潔與悠閒的氛圍，「一直為『她』服務，日常、旅行、生活化的場合都有self-portrait陪伴。」