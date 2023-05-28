壓力一大就不舒服？營養師傳授「護胃10招」，胃痛不再來

▲胃食道逆流應避免吃高精緻澱粉食物。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人飲食精緻化且生活忙碌，不少人都有胃痛的經驗，營養師宋明樺教你10招輕鬆顧胃，從現在開始慢慢改變，幫你防止胃痛找上門。

#飲食定時定量

不管有多忙，三餐盡量照著時間吃東西，若真的抽不出身，可以隨時準備一些蘇打餅乾、原味堅果、無糖豆漿，真的沒時間就加減吃一點，以免下一餐爆食。

#不要吃太飽

通常三餐不定時的人，就很容易會有爆食的機會，營養師提醒，餐餐吃到7-8分飽即可，若是習慣晚餐後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，避免胃部負擔與熱量破表。

#正餐食物種類盡可能越多越好

營養師提醒，胃食道逆流患者，若是單純吃高精緻澱粉食物更容易引發過多胃酸分泌引起症狀出現，當餐除了澱粉外，還要有豐富的蛋白質、油脂、蔬菜類，食物種類越多，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#盡量少喝酒

久久小喝一次沒問題，但若是胃已經不舒服，就盡可能戒酒吧！因為酒精對於胃黏膜有直接性的傷害，像是香菸中的有害成分對胃黏膜也是傷害。

#少碰刺激性食物

當胃已經不舒服，辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症，等穩定期稍微吃點是可以的喔！

#減少太冰、太熱、粗糙食物

過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷。

#飲食不要吃太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐避免容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，在晚餐時盡量避免大量攝取、或是生食。

#吃東西慢一點

食物在嘴巴中多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，胃都已經在生病或是受傷了，就讓口腔多幫它一點忙吧！

#避免睡前吃太多東西

睡前嘴饞吃一點點食物還好，但是份量要掌控好，若是睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。

▲（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）