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盤點張鈞甯10條自律金句：我們的一輩子應該是和自己有關

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▲▼張鈞甯金句。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

▲張鈞甯被公認為圈內的自律美女。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

漂亮的女藝人很多，但是張鈞甯卻是集美貌、才華和自律於一身，就有網友分享，她不論是在訪談，甚至在生活實境節目中，隨口說出的都是金句，而每一句都充滿著力量，當覺得孤單徬徨時，聽聽她說過的話，無形中讓人積極向上。

#我們一輩子應該與自己有關，而不是為了找一個好老公或者為了生一個孩子。

▲▼張鈞甯金句。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

#我覺得自信是來自生命的底氣，而不是外表。

#你不要管前面，你就看好眼前這三步，每一個三步你把它踏好了，如果方向是對的，你就會跑到21公里。

#你如果想要有好的感情生活，你一定要先愛自己，才能夠讓別人愛你，甚至如果哪天別人不愛你了，你還是會有自癒能力，可以讓自己很快樂、很自信。

▲▼張鈞甯金句。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

#你必須花時間去找你真正想做的事情，你才會真正的去享受它。

#人生很長也很短，不要勉強自己做不開心的事情。

#很多東西可以學，可以做，好玩的事情會一直來，你可能會一直變，那就一直變吧。

▲▼張鈞甯金句。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

#在最慘的時候，我們吸收到的能量，反而都是我們在站起來的時候最大的動力。

#時間是人找出來，只要是10分鐘，你可以練英文也可以運動。

#大家最常問我一個問題是，你怎麼可以那麼自律？我說我其實不是自律，我就只是做會讓我開心的事情而已。

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關鍵字：

金句, 張鈞甯, 自律, 積極

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