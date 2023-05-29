周杰倫聯手佳士得提攜藝壇新秀　預告引林書豪讚「英文進步好多」

▲周杰倫4月時搶先預告將於拍賣公司合作，他在藝術家巴斯奇亞的畫作前留影。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫不僅是華語樂壇天王、演員、導演，在美術老師出身的媽媽葉惠美藝術薰陶下，他也是醉心藝術的收藏家，繼2021年擔任國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人，由他挑選及策劃一系列傑作進行拍賣獲得成功後，他於4月預告將再度與拍賣公司合作，昨正式揭曉，他與佳士得香港攜手策畫11月30日舉辦的「千禧後晚間拍賣」，突顯深具潛力的全球新晉藝術家。

▲香港佳士得與周杰倫合作，策畫11月30日舉行的「千禧後晚間拍賣」。（圖／佳士得提供）

4月周杰倫於IG分享他在美國已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）畫作前留影的照片，以英文表示提攜有天分的藝術家與傑作是他的任務，要粉絲猜猜他將與哪間拍賣公司合作，引來籃球明星林書豪問：「這英文是你寫的嗎？哇噻進步了那麼多。」他也老實回答：「當然不是我啊！」

昨香港佳士得宣布與周杰倫、ENVISEAM（意為心）聯手，策畫今年秋季登場的「千禧後晚間拍賣」，目前尚未公布拍品內容，但周杰倫透露：「這些藝術新生代的力量都有可能在將來成為偉大的藝術家。在音樂圈我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們在創作這條路上，繼續前行，努力發光。我很期待向大家介紹這些來自世界各地極具才華的新銳藝術家。我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作。」

▲2021年蘇富比邀周杰倫擔任「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人，由他挑選及策劃一系列傑作進行拍賣。（圖／蘇富比提供）

