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《小美人魚》串飾戴出海洋風　反派烏蘇拉首飾露神祕氣息

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▲▼Pandora 。（圖／公關照）
 

▲Pandora迪士尼《小美人魚》系列螺殼造型吊飾（左上起）2,880元，愛麗兒吊飾2,880元，賽巴斯汀吊飾（下排左二）2,480元，貝殼串飾（下排左三）2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼最新真人版《小美人魚》熱映中，周邊商品也同步上市，Pandora再次與迪士尼聯手，以「Journey beyond the sea」為主題，推出7款《小美人魚》首飾，不僅有主角愛麗兒具象設計的吊飾，片中大反派烏蘇拉也啟發創作，以她的神秘邪惡力量為靈感，運用蜷曲線條圍繞深紫色漆面人造珍珠，流露神祕氣息。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《小美人魚》海貝造型針式耳環，3,280元。

除了《小美人魚》主角愛麗兒與反派烏蘇拉，Pandora還採用橙色Murano琉璃打造蟹殼推出愛麗兒螃蟹好朋友賽巴斯汀造型吊飾，可再搭配點繽紛的貝殼造型串飾突顯海洋主題，充滿童趣；另有鍍14k金的螺殼造型吊飾與鑲嵌人造珍珠的海貝造型耳環，線條簡潔但裝飾性強，吸引偏愛俐落風格的時尚人士。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲迪士尼《小美人魚》烏蘇拉造型吊飾（左）2,480元，烏蘇拉造型戒指2,480元。

女星海莉貝利（Halle Bailey）因主演《小美人魚》而備受矚目，成為時尚圈炙手可熱的新星，今年即獲邀參加紐約大都會藝術博物館慈善晚宴MET Gala，以Gucci透視性感禮服搭配De Beers鑽石珠寶亮相，展現強大的時尚資源；展開新片巡迴造勢活動，也換上一套一套與《小美人魚》呼應的華服，她於宣傳最終站時穿上貝殼領並點綴水晶的藍色禮服，為Off-White為她特別打造的訂製款。

▲▼海莉貝利 。（圖／翻攝IG）

▲主演真人版電影《小美人魚》的海莉貝利，身穿Off-White為她訂製的禮服宣傳新片。（圖／翻攝hallebailey IG）

▲▼海莉貝利 。（圖／翻攝IG）

▲海莉貝利受邀參加今年MET Gala晚宴，以Gucci透視禮服搭配De Beers鑽石珠寶亮相。（圖／翻攝hallebailey IG）

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關鍵字：

小美人魚, 迪士尼, Pandora, 海莉貝利

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