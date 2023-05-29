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根本男友願望清單！FENDI「運動限定」水晶球鞋、極簡黑Logo籃球登場

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記者鮑璿安／台北報導

隨著精品與日常運動交融，FENDI今年2023夏天為喜愛籃球的民眾帶來了FENDI Active: Basketball Capsule 限定運動裝系列，除了提供籃球T恤、飾有水晶的高筒運動鞋，還誕生了一顆極簡黑色籃球，簡直是最高階的運動體驗！

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Active Basketball Capsule 限定運動裝系列 ，涵蓋背心、T恤、短褲、校隊飛行員夾克等單品。（圖／品牌提供）

喜歡籃球運動與時尚精品的民眾終於能兩全其美，作為今夏的驚喜限定系列， 「Basketball Capsule」主要以校園運動風為基礎，人人皆可輕鬆駕馭，不免俗從品牌經典元素汲取靈感，將常印在球衣上的校隊字母換成了FENDI Roma 和 FF 兩款 logo 圖案，直覺詮釋品牌奢華氣息。以黑灰色注入籃球 T 恤、背心和短褲等運動服；還有一款輕盈高科技布料的校隊飛行員夾克，飾有撞色黑色滾邊， 並將FF logo 圖案點綴於袖子，揮灑運動時的時尚感。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Match 高筒運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲黑色籃球搭配品牌肩帶球袋，系列於全球特定精品店上架。（圖／品牌提供）

鞋款、配件方面，提供飾有水晶的FENDI Match 高筒運動鞋、迷你籃球鑰匙扣等，與運動用球製造領域知名業者Spalding 合作生產的黑色籃球，搭配品牌肩帶球袋。帶有同樣 FENDI Roma 字樣的透明籃球框上有黑色金屬 O'Lock 圖案鏈條，讓整體造型更臻完美。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列。（圖／品牌提供）

近期掀起討論的「JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」 ，是PALLADIUM闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，雙方聯手設計聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號。服飾也有滿滿熱血元素，書寫「WE CREATE MIRACLES我們創造奇跡」與LINSANITY字樣，讓球迷很有感，並引入紅、黑、白元素結合刺繡，辨識度十足。

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關鍵字：

FENDI, 2023, 夏季, 男裝, 籃球

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