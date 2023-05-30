面試穿著5個技巧　「關鍵1重點」讓你大幅提升錄取率

▲求職第一印象除了自信跟談吐，穿著也是關鍵。（圖／達志影像，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

求職者們都希望在面試中，給人留下良好的第一印象，除了準備充足的答案和自信的態度外，在短時間內能塑造個人形象的，就是適當的服裝，其實在不同行業和公司的面試，服裝要求可能有所不同，正式的「商業服裝」大多都是安全選擇，以下是服裝穿著的5種重點，重點在「細節」，看懂的面試官察覺一定會大幅提升錄取率。

在大多數的情況下，微正式的商業服裝都是安全的選擇，男性選擇一套乾淨、整齊的西裝，搭配一件配色相配的襯衫和領帶；女性可以選擇正式的套裝或西裝裙，避免過於花哨或性感的服裝，保持穩重和專業的形象是大前提。

有些行業如創意和藝術領域，通常對服飾要求更加靈活，求職者可以在保持適度的專業形象的前提下，展現自己的個性和風格，尺度拿捏在「比正常上班服裝要更慎重一點」，像若要T恤加上休閒褲，外面最好再套一件休閒西裝外套，並搭配小型配飾來展現個人風格。

合乎公司的風格

通常正式的商業服裝是最安全的選擇，除了需要注意整體的整潔和儀態，過於嚴肅也不一定適合，避開全黑、純黑的選擇，外套或外衣以偏深如藍色、棕色或白色為主，而有些行業對服裝有更具彈性的要求，求職者可以在保持專業形象的同時，展現個人的風格和適應能力，並表現出你有先針對公司文化做功課。



避免花俏

適合的色彩也是非常重要的，深色調的服裝通常更顯穩重和專業，如淺黑色、灰色或深藍色，此外即便你面試的行業別，是不太規範上班時需要穿什麼特定的服飾，也應該避免選擇過於鮮豔或花俏的顏色，因為除了分散面試官的注意力之外，花俏的色彩有時會讓對方感到過於輕浮（即便進入公司後你多花俏都可以）。



衣著整潔和合身

無論穿著何種服裝，「保持整潔」和「合身」是必要的，即便穿了精品上衣，上面卻有一點污漬或是皺到不行，毫無加分反而減分，檢查並確保衣物無皺摺、無污漬，選擇適合自己身形的尺碼，能夠展現你的形象和基本的自我要求。





適當的配飾和細節

若想呈現個人風格，建議從配飾來下功夫，可以提升整體形象，男性應該選擇簡潔的領帶和襯衫釦扣，女性可以選擇簡單而優雅、尺寸不過大的珠寶飾品，記住過多或過於華麗的配飾，會出現反效果。



細節是最大關鍵

注意領帶的打結是否整齊、襯衫的領子是否整潔、鞋子是否擦亮或乾淨、衣服邊緣有沒有翻起，指甲是不是清潔的，因為這些若有瑕疵，在意的面試官馬上會大扣分，甚至再進階一點，配件（耳環、錶面、袖扣、鞋帶）是不是有定期保養、襯衫與褲子有沒有熨燙，因為這些小地方，可以展現你對細節的重視，和對工作的認真態度。