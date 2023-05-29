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愛貓萌犬變華麗珠寶　寶石項圈可訂製、掀開主石刻毛小孩名字

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▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY加菲貓造型珠寶墜飾，511,000元。（圖／JHENG JEWELLERY提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY繼極致鑽片系列呈現威風雄獅、猛虎與東方意象的錦鯉系列後，持續探索動物的生動神態，歷時兩年打造出Royal尊寵高級珠寶系列，將受寵的貓與狗寶貝，化為華麗珠寶墜飾，18件新作均為兩用設計，能作為項鍊鍊墜或胸針。

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY可卡造型珠寶墜飾，495,000元。

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY波斯貓造型珠寶墜飾，552,000元。

JHENG JEWELLERY捕捉了波斯貓、暹羅貓、與「加菲貓」有著同樣血緣的異國短耳貓、雪納瑞、柯基、法鬥、可卡犬以及捲毛貴賓的生動神態，先以蠟模還原貓犬的皮毛肌理，在靈魂之窗—眼睛的設計更費盡功夫，以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，再點綴沙弗萊石或是藍寶石達到靈動眼神，有趣的是項圈主石下藏機關，可掀起刻上家中毛小孩的名字，並選擇喜好的寶石訂製專屬項圈。此外，品牌還推出迷你尺寸款式，施展卡哇伊魅力。

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY柯基造型珠寶墜飾，529,000元。

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY迷你雪納瑞造型珠寶墜飾，143,000元。

以翡翠著稱的JADEGIA玉世家，則依時節推出應景作品，春夏發表有如綠葉初萌的馬眼型翡翠珠寶系列，馬眼翡翠構成的戒指、耳環、別針與領帶夾，充滿生命力；近日則主打Swing系列耳環與手鍊，將翡翠主石琢磨為長圓管狀，再點綴圓潤玉珠，顯得年輕活潑，特別是手鍊單價6,800元，是進入翡翠世界的最佳入門。

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家馬眼形翡翠鑲鑽花形耳環（左），馬眼形翡翠鑲鑽領帶夾188,000元。（圖／玉世家提供，以下同）

▲▼JHENG JEWELLERY，玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家Swing手環是進入翡翠世界的最佳入門，單條6,800元。

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