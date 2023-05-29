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搞怪「小羊菜瓜布」讓人愛上洗碗！　刷出白色泡沫秒變綿羊萌翻

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記者鮑璿安／台北報導

洗碗常常成為大家不願意做的家事之一，日本設計師石川和也（Kazuya Ishikawa）就發揮巧思，把菜瓜布變成一隻山羊造型，光是這樣還不夠，只要在洗碗時搓出泡沫，白色泡沫看起來就像是羊長出毛一般，變成一顆大毛球，帶來療癒感受，應該人人都會愛上洗碗了！

推特@issikazu20分享了最新創意發想，一開始設計潔白的小山羊造型菜瓜布，當你使用洗碗精搓出泡沫之後，白色泡泡瞬間包裹在小羊身上，頓時像是長出了濃密的羊毛，搖身一變小綿羊，順滑模樣看來非常討喜，簡直帶來洗碗時最療癒的感受，吸引超過16萬讚數，敲碗發想實體化。

當然，也有網友搞笑回應，若是洗到太髒的污漬，那麼小羊的毛也會變髒了，可能會變成黃毛綿羊，「一開始是剛剃毛的樣子吧」、「超可愛」、「敲碗狗狗版本」、「愛上洗碗了」。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字：

日本, 菜瓜布

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