fb ig video ETtoday search mobile

先別管前夫了！41歲宋慧喬活成「最美貴婦」　拎愛馬仕搭百萬行頭探班超狂

>

記者李薇／台北報導

藝人宋慧喬最近在作品《黑暗榮耀》表現亮眼，拿下百想藝術大賞「視后」頭銜，身價再次翻漲，努力拼事業的模樣也讓粉絲崇拜；最近她探班好友音樂劇，簡約白色襯衫搭配黑色長褲，手拎愛馬仕Kelly包，搭配CHAUMET項鍊與卡地亞腕錶，全身上下百萬行頭，簡直貴婦。

宋慧喬忙完Met Gala紅毯之後，這次探班好友歌手玉珠鉉的音樂劇，又再次把粉絲美哭，乾淨白色襯衫搭配黑色長褲，洗鍊又不失正式的質感，拜訪好友恰到好處，不過仔細一瞧，精緻細節卻顯露出她的身份，獨特紅色鱷魚皮愛馬仕Kelly包，一咖直接帶出穿搭亮點，讓整體質感大提升，光這一顆粗估至少約25萬以上。

仔細看宋慧喬身上的配飾，每一件都精緻小巧，來頭更是厲害，雙層疊搭的項鍊出自CHAUMET新品18K玫瑰金的JEUX DE LIENS HARMONY中型吊墜，中央63顆G VS+級明亮式切割鑽石，重達0.25克拉，售價187,000元，短鍊則是18K玫瑰金JEUX DE LIENS吊墜，53顆G VS+級明亮式切割鑽石，共重0.23克拉，售價123,000元。

不只是項鍊疊搭呈現精緻感，宋慧喬左手的腕錶更是卡地亞2014年推出的經典Ballon Blanc de Cartier白氣球腕錶，超美18K玫瑰金圓形錶帶設計，雖然是腕錶，但又讓人有手鍊的華麗感，目前官網已經絕版，網路上的價格來到119萬左右。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

宋慧喬, 愛馬仕, CHAUMET, 卡地亞, 時尚, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面