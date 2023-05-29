先別管前夫了！41歲宋慧喬活成「最美貴婦」　拎愛馬仕搭百萬行頭探班超狂

記者李薇／台北報導

藝人宋慧喬最近在作品《黑暗榮耀》表現亮眼，拿下百想藝術大賞「視后」頭銜，身價再次翻漲，努力拼事業的模樣也讓粉絲崇拜；最近她探班好友音樂劇，簡約白色襯衫搭配黑色長褲，手拎愛馬仕Kelly包，搭配CHAUMET項鍊與卡地亞腕錶，全身上下百萬行頭，簡直貴婦。

宋慧喬忙完Met Gala紅毯之後，這次探班好友歌手玉珠鉉的音樂劇，又再次把粉絲美哭，乾淨白色襯衫搭配黑色長褲，洗鍊又不失正式的質感，拜訪好友恰到好處，不過仔細一瞧，精緻細節卻顯露出她的身份，獨特紅色鱷魚皮愛馬仕Kelly包，一咖直接帶出穿搭亮點，讓整體質感大提升，光這一顆粗估至少約25萬以上。

仔細看宋慧喬身上的配飾，每一件都精緻小巧，來頭更是厲害，雙層疊搭的項鍊出自CHAUMET新品18K玫瑰金的JEUX DE LIENS HARMONY中型吊墜，中央63顆G VS+級明亮式切割鑽石，重達0.25克拉，售價187,000元，短鍊則是18K玫瑰金JEUX DE LIENS吊墜，53顆G VS+級明亮式切割鑽石，共重0.23克拉，售價123,000元。

不只是項鍊疊搭呈現精緻感，宋慧喬左手的腕錶更是卡地亞2014年推出的經典Ballon Blanc de Cartier白氣球腕錶，超美18K玫瑰金圓形錶帶設計，雖然是腕錶，但又讓人有手鍊的華麗感，目前官網已經絕版，網路上的價格來到119萬左右。