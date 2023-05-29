珍珠奶茶星冰粽能不吃嗎！端午甜點集合　熊大甜甜圈內餡是「天使鮮奶油」

▲星巴克端午特產星冰粽開始預購。（圖／星巴克、IKEA、Mister Donut提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將來臨，許多粽子相關食品也相繼面世，今年端午落在節氣「夏至」，老一輩的人總說：過了端午，真正的炎熱才即將來臨，但近期高溫屢破30度Ｃ，沒心情吃粽的話，還有業者推出針對粽子與夏季的相關甜品，星巴克星蕨餅用港味入菜，推出楊枝甘露口味，IKEA也推限時冰火菠蘿油；Mister Donut則與LINE FRIENDS聯名，可愛的熊大甜甜圈超萌登場，暑氣全消。

▲今年度首度推融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」（圖左），「西西里風咖啡星冰粽」（圖右）則是起司檸檬餡。

星巴克端午檔期限定的「星冰粽」及「星蕨餅」，即日起開放預購，推出兩款本土風格的「珍珠奶茶星冰粽」，與異國風味的「西西里風咖啡星冰粽」，使用的禮盒，今年都以新型的再生環保材料、可較原生材料節省50%以上碳排放量製成的兩款包袋盛裝。

▲楊枝甘露星蕨餅，售價60元。

今年星巴克另外更有全新推出港味甜點為靈感的「楊枝甘露星蕨餅」，加上去年平均單日熱賣超過千顆的「芋泥花生脆糖星蕨餅」，及可以自行手作包裹的保冷巾，搭配本次幾何造型化排列，有如夏日清涼的風吹過風車、海灘球、牽牛花等的其他款禮盒及提袋設計，讓民眾感受舒徐沁涼的粽夏美好時光。

另外搭上「港味」的，還有IKEA瑞典餐廳推出的「冰火菠蘿油」，使用口感酥脆的菠蘿麵包，搭上獨特奶油醬料，很適合配上一杯茶享受一下慢活，期間限定只到5月底，還沒吃過的記得有空去體驗一下。

85度Ｃ也推出冰涼爽口的麻吉冰粽，採用Q軟彈牙的麻糬表皮，搭配內餡三種口味，包括紅豆鮮奶、芋頭鮮奶與新口味海岩花生鮮奶，冰冰涼涼的麻糬口感，再熱都吃得下，麻吉冰粽禮盒10入特價390元。6／22前購買任一飲料，即可加價39元，購買原價45元的麻吉冰粽1個。

Mister Donut與LINE FRIENDS人氣明星熊大、莎莉、熊美合作推出造型甜甜圈，萌度爆表，連甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒都出一系列，內外都萌給你看，「熊大款甜甜圈」以牛奶可可沾醬作為外觀，加上天使鮮奶油內餡，招牌可愛表情讓你捨不得吃！「莎莉款甜甜圈」則有檸檬優格可可醬，搭配檸檬優格卡士達鮮奶油內餡；「熊美款甜甜圈」以茶香的奶茶可可沾醬，加上牛奶卡士達鮮奶油做內餡，根本是吃的鮮奶茶，單款售價75元。