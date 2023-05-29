梅雨季頭皮散發油味又濕黏？兩次洗髮、多敷3分鐘　髮絲更輕盈

記者李薇／綜合報導

梅雨季降臨，燥熱潮濕的天氣加上紫外線刺激，容易造成頭皮油水失衡，濕疹、黴菌等狀況接踵而至，首重保養應先做好頭皮清潔，尤其是雨水夾雜了看不見的髒污灰塵，容易造成髮膚敏感，並搭配溫和且具補水功效的護理保養，幫助髮膚、髮絲提升防禦力。

Tips 1：洗頭前使用植萃精油

換季頭皮困擾來自於頭皮生態圈失衡，尤其梅雨季節濕熱的氣候，更容易造成頭皮壞菌增生，若沒有定期為頭皮深層清潔淨化、提供所需養分，就可能引發一連串失衡危機；建議在清潔秀髮之前，可以使用天然成分的植萃精油，深度舒緩放鬆、淨化及調理頭皮緊繃不適，每周1至2次調理。

【推薦單品】

＃THREE 極致淨化晶摩油R

蘊含99%天然植物萃取成分，在洗頭前先進行前導護理，透過植物油為基底的成分，可以將囤積在髮根髒污與油脂吸附出來，髮絲分線搭配W字型按摩手技，也可以加強頭皮循環，按摩3分鐘就可以清潔，讓頭皮更加清爽潔淨。

Tips 2：舒緩型精油髮浴更健康

在頭皮敏弱的狀態下，切忌不要使用含有過多化學成分的單品，建議可以挑選自然植萃成分，能舒緩頭皮的更佳，像是含有薄荷精油、桉樹精油、紫苑草萃取精華等，都是很好的成分首選，而且建議每天清潔做兩次，才能更完整把髒污帶走，維持輕盈蓬鬆不扁塌。

【推薦單品】

＃Rene Furterer萊法耶 ASTERA紫苑草舒緩髮浴

出自法國第一大藥廠皮耶法柏集團，針對敏感性頭皮特別研發的紫苑草舒緩髮浴，添加紫苑草萃取精華、薄荷與桉樹精油，可以幫助頭皮淨化調理，打造輕盈微涼感的舒緩效果，在換季期間最為適合，不僅可以用來洗髮，二次清潔還可以讓泡沫停留在頭皮3分鐘，厚敷加強穩定度。

Tips 3：頭皮精華滋養防禦

擁有健康的頭皮，才能長出柔滑的髮絲，建議可以使用輕盈天然的精華單品，為頭皮補充養份，加強防禦力，同時達到強健穩膚的效果。

【推薦單品】

＃HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升髮精華

承襲對肌膚長達40多年的植物美容學專業，sisley將焦點放到頭皮養護中，推出賦活重升髮精華，超輕盈的水感質地，裡面滿滿是植物萃取成分，包含：亞麻子、小麥、紅沒藥醇、鼠尾草萃取，搭配髮根必需的營養素：鋅、銅、鎂、維生素B6、維生素B5等，讓髮根強健活力。