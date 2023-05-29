Jennie掀起芭蕾舞者風！MM6春夏數字標籤「方頭舞鞋」華麗登場

記者鮑璿安 ／綜合報導

由韓團BLACKPINK 成員Jennie帶起時尚熱潮不少，她在舞台上多次以名為「Balletcore」的「芭蕾舞者風」美學吸睛，融入浪漫唯美的薄紗裙以及平底舞鞋成為標誌性元素，如今MM6 Maison Margiela 也迎來一款「方頭舞鞋」，以蝴蝶結融合數字標籤，帶著超強熱度襲來！

▲MM6 Maison Margiela春夏的方頭芭蕾舞鞋「Ballet Shoes」 。（圖／翻攝自IG）

MM6 Maison Margiela 簡約又帶有一絲叛逆的風格圈粉許多時髦人士，春夏的「Ballet Shoes」最大特點就在於方頭元素，稍稍降低了甜美氛圍，個性化輪廓與細膩的蝴蝶結點綴，粗織帶上則標有品牌經典的數字標籤，構建品牌前衛的設計語言，無論是黑色以及淡粉色款式，皆為日常很好搭配的色系，是相當具有當代特色的一款芭蕾舞鞋。

▲Jennie選擇紐約設計師品牌LaQuan Smith 鏤空背心，搭配Jeffrey Campbell 芭蕾舞鞋。（圖／翻攝自Jennie IG）

提到Jennie所帶起的「芭蕾舞者風」，當然不能缺少這雙美國設計師同名品牌Jeffrey Campbell單品，當時Jennie登台表演以LaQuan Smith 鏤空背心搭配蓬鬆飄逸的薄紗裙，腳踩Jeffrey Campbell包覆亮片的粗跟舞鞋，造型兼具甜美和法式優雅於一身，讓人不得不受芭蕾舞風深深影響。