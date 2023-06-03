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LIFE・經典／衣櫃裡多少件衣服才夠？　調查：8成衣服都太多

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▲▼衣服,賣場。（圖／達志影像／示意圖）

▲女人衣櫃永遠缺一件衣服的概念，已經不流行了。（圖／達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年精品品牌積極朝向永續時尚邁進，「買的少，穿的好」概念逐漸風行，也讓強調快速更換的快時尚聲量下降不少，但就永續概念而言，一年到底要買多少件新衣服？衣櫃裡有多少件「存貨」才合理？一個柏林公益團體Hot Or Cool Institute日前公布的報告指出，日常需求的衣服數量，其實只要平均數量的20%就足夠了。

愈來愈多人意識到與其讓衣櫃無止境的暴漲，不如減少購買，並選擇更耐穿、品質更好的商品，反正多數人其實都撈不到衣櫃後方50%以上的衣服，久而久之忘記後只是變成家中垃圾，而這樣的思考也正好符合時尚永續的概念，即便不是為了永續，在日常的應用中，減少自己所擁有的衣服，也能讓生活品質更加便利。

衣服。（圖／達志／示意圖）

而根據公益團體Hot Or Cool Institute的報告，若要符合最新的巴黎協定、將全球暖化的升溫控制在攝氏1.5度的目標，一年只該購買5件新衣服。

或許有些人會認為這樣的數量太少了，但其實研究指出，我們其實只需要20套服裝（上下共計74件）就能應付各種生活所需，包括社交場合、正式典禮以及日常運動等。以這樣的數量來估計，6套適合工作場合的正式服裝、3套舒適的家居服、3套運動服裝和2套適用於節慶場合的禮服，再加上4件外套、褲子或裙子，其實就很就足夠了。 根據統計按照這個標準，目前英國人平均至少還需要扔掉衣櫃裡80%的衣物。

▲▼原PO苦惱要不要為了參加婚禮買新衣服。（示意圖／達志影像）

該公益組織的負責人Lewis Akenji解釋，說現代人購買衣物的規模和需求太大，很多時候都是不必要的消費。回顧一下時尚產業蓬勃發展、1960年代的法國，當時平均每個法國人衣櫃裡，也只有大約40件衣服。

英國慈善機構Barnardo’s的報告顯示，英國女裝的平均壽命只有穿7次，然後就會被遺忘在衣櫃的角落或是丟進垃圾桶。快時尚品牌把衣服賣的越便宜，消費者就越容易產生「反正這是消耗品」「壞了就丟了不心疼」的心態，但忘記大量製造垃圾的結果，全都是地球再負擔，因為衣服不會憑空消失不見。

▲▼清潔,打掃,衣服堆,床單。（示意圖／達志影像）

而減少碳排放，建議可養成5個隨手好習慣，包括減少購買新衣、購買二手衣、盡量減少衣服清洗次數、以柔洗的方式清潔衣服以達到更長的使用率，以及在丟棄衣服之前，先考慮是否可進入二手市場或是盡可能回收。

洗衣服,烘衣服,烘乾,烘衣機,洗衣機（圖／達志／示意圖）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 永續, 環境保護, 回收, 時尚

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