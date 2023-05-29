fb ig video ETtoday search mobile

5個隨手習慣養起來　10年後比朋友年輕10歲

>

▲頭髮,髮型,髮,蓬鬆髮,保養,嫩唇,。(圖／達志示意圖)

▲對皮膚好的生活習慣，簡單就能養成。（圖／達志示意圖、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

積少成多的力量是很強的，從年輕就養成正確的生活習慣，過了10年、20年將會造成很大差別，以下這5個生活習慣只是隨手做，很容易完成，卻能讓你保持年輕健康，素顏出門也有自信，不需靠整容也能很美麗。

早上醒來空腹喝杯水
喝水或許是件小事，但對肌膚卻是重量級的大事，適時補充水分，能維持身體機能、代謝正常，肌膚當然也能光滑透亮，每天早上醒來馬上補水，能讓肌膚更加水嫩。

 ▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲喝水可以促進代謝。

外出必要防曬
紫外線就是讓肌膚老化最大原因之一，無論妝畫得多美，防曬步驟一定要做，一般最被忽略的就是「補擦」，不是早上出門擦一次就好，防曬乳功能是有時效的，最好每隔2小時就補擦一次，若是外出流汗，1小時就需補充一次，才能達到真正隔離的效果。

▲美容,美肌,保養,粉刺,。（圖／達志示意圖）

▲防曬是每日的功課。

不要趴著睡覺
如果睡眠時你會有趴睡習慣，最好盡量改正過來，因為隨著歲月導致的皮膚鬆弛，會讓本來有趴睡習慣的你因為歪著脖子，導致左右臉不對稱，甚至因眼周跟鼻子受到擠壓拉扯，會更容易產生皺紋。

▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲戒除趴睡的習慣。

咬指甲
有些人緊張時容易咬指甲，但這種習慣會讓練部肌肉與脖子變得僵硬，也可能會讓下巴造成前凸，而在咬指甲時吃進去的細菌，也可能會損害健康。

▲護手,保養,雙手,指甲油,指甲,手,乳液,（圖／達志示意圖）

▲練習不要咬指甲。

一天最多一杯咖啡
為讓肌膚保持彈性，內部保養也很重要，對於咖啡因的攝取最好有所限制，過量的攝取咖啡因有可能會產生睡眠障礙、脫水、頭痛的情況，對於皮膚都是不良的因子。

▲▼咖啡桌。（圖／達志）

▲一天一杯咖啡不要貪多。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

抗老, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

5個隨手習慣養起來　10年後比朋友年輕10歲

5個隨手習慣養起來　10年後比朋友年輕10歲

超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致

超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致

營養師曝芒果「6大營養」，提醒「2族群」要適量吃

營養師曝芒果「6大營養」，提醒「2族群」要適量吃

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財 天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來 和另一半感情越來越好！陳妍希：愛情裡面沒有輸贏、對錯之分 史努比躍上Seiko衝浪、開飛機　卡哇伊錶限量開搶 真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」 星巴克「鈴蘭霓光玻璃杯」引發搶購！　裝入咖啡炫彩顏色更閃、更美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面