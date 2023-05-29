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超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致

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記者李薇／綜合報導　圖／netflixkr IG

每個人成長的環境不同、家庭教育不一樣，就會發展出截然不同的人格特質，面對很多事情做出的決策與反應，多半都會跟著成長過程的經驗法則來判斷，但你知道你內心真正的陰影是什麼嗎？在《小紅書》瘋傳的心理測驗，做完的都說準。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

Q：當你看完小時候第1、2張照片之後，你覺得第3張的你會在做什麼？

1.坐在地上玩玩具

2.媽媽在幫你洗澡

3.在學步車上吃飯

4.慢慢開始學走路

1.坐在地上玩玩具

如果覺得會看到自己坐在地上玩玩具，代表你小時候在物質上是相當缺乏的，可以說是基本上沒有物質帶來的愉悅感，父母對你管教也比較嚴格、限制很多，所以常常會感覺到自己受委屈，也因為這些陰影，讓現在的你常常會壓抑自己心中真實的想法，不會隨便對人流露出過多的情緒。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

2.媽媽在幫你洗澡

覺得會看到媽媽在幫你洗澡的畫面，你的童年算是過得還不錯，可以說是沒有什麼太大的陰影，周圍的大人都能讓你滿足，也很尊重你的想法與觀點，所以現在的你算是蠻樂觀開朗的人，不過也因此，你的自尊心會比較強，不容易接受他人的意見與想法，或是站在對方的角度思考問題。

3.在學步車上吃飯

想到會在學步車上吃飯的畫面，表示你的童年可能被大人捧在手心、過度溺愛，導致你長大之後，突然之間不知道該怎麼辦才好，難以獨立，面對父母不敢反抗、與朋友相處也不懂得拒絕，看似溫和友善、好相處，實際上你非常討厭這樣的自己，對外、對內兩副面具在過日子，只會面對最親密的人釋放真性情。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

4.慢慢開始學走路

感覺會看見開始學走路的畫面，表示你這個人非常缺乏安全感，你極度渴望有一個可以傾聽、理解你的人出現，你的父母在童年時期可能對你特別嚴苛，所以你很早就學會獨立、看人眼色，個性相當自卑，總是沒有辦法相信自己可以把事情做好，也很怕外界給你的目光，但其實每個人都無法做到讓所有人滿意，做對的事情、坦蕩接受人生，才能活出自我。

想要擺脫童年陰影，迎接更好的自己，以下有多個方法，可以試圖尋找與摸索，讓自己重回美好的人生。

1.尋求專業支持

與心理諮詢師或心理治療師合作，可以提供你專業的指導和支持，他們可以幫助你理解和處理過去的經歷，並提供相應的應對策略。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

2.培養自我意識

了解自己的情感、需求和價值觀，這種自我意識可以幫助你更好地理解自己的過去和當下的情況，並為未來的成長和變革做好準備。

3.學習情緒管理技巧

童年陰影可能會導致情緒困擾，因此學習有效的情緒管理技巧是很重要的，包括：深呼吸、冥想、寫日記、運動或參與放鬆的活動等，可以助你更好地處理情緒並恢復平靜。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

4.建立支持系統

與理解和支持你的人建立積極的關係，像是家人、朋友或支持團體，分享你的感受和經歷，獲得支持和鼓勵，將有助於你的療癒和成長。

5.培養自我愛和自我關懷

對自己懷有愛和關懷是擺脫童年陰影的重要一步，給自己時間和空間去照顧自己的需求，培養健康的生活習慣，並釋放過去的壓力和恐懼。

6.接受過去，放下恩怨

接受過去的事實，並努力釋放對於過去事件的恩怨和怨恨，這並不意味著忘記或原諒，而是向前看，不再讓過去的陰影影響當下和未來。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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