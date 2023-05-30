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「最愛宅在家」的3大星座！Top 1家是避風港，一整天無所事事也開心

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▲▼ 最宅的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些人就愛湊熱鬧，在家閒不住，總是往外面跑；但也有人相反，天生就有「宅」的天賦，喜歡待在家裡，就算無所事事也開心。像是以下3個星座就被公認是最愛宅在家的星座，不管是獨自沉浸在自己的世界裡，或是邀請朋友來家裡，總之非必要不想出門、也懶得出門。

▲▼ 最宅的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

雙魚座是個性很浪漫的星座，他們常會在內心深處探索、想像很多事情，所以他們很喜歡獨處，就能沉浸在自己的天馬行空裡，而對藝術、音樂和文學都很有熱情的他們，也會花費大量時間投入在這些相關事物中，並與自己的內心對話。對雙魚來說，家是安靜又神聖的地方，宅在家裡是他們放空自己和尋找創作靈感的方式，能讓他們遠離現實的喧囂雜亂，尋找內在的寧靜和愉悅。

▲▼ 最宅的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：處女座

有著完美主義的處女座，非常注重細節、喜歡一切井然有序，他們可能會花很多時間整理和清潔居家環境，把家裡打造的整潔有序，每一個角落都是經過精心安排，營造出舒適的氛圍。而處女也很喜歡把時間花在自己的興趣和愛好上，所以也很享受獨自一人的時間，導致他們一下班、一放假就很喜歡宅在家裡，把時間花在自己想專注的事上。

▲▼ 最宅的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：巨蟹座

巨蟹座是12星座中最重視家庭的星座，他們也很需要安全感，因此他們會花很多時間來佈置、設計家居，把自己的家打造成一個舒適的空間，甚至是一個溫馨的「避風港」，家對他們而言就是他們放鬆和恢復能量的地方。他們可以花上一整天宅在家裡做各種活動，包含閱讀、看電影，或是邀請朋友來家裡、與家人共度時光，就算什麼都不做，比起出去他們更寧願宅在家發呆。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, , 宅在家, 巨蟹, 處女, 雙魚

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