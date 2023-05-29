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NARS「純白秘境」系列亞洲獨賣、海洋拉娜乳霜推出蔚藍之心限定版

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▲▼美妝特殊包裝。（圖／品牌提供）

▲美妝限定包裝總吸引消費者目光。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來不少美妝保養推出特殊包裝，讓消費者留下記憶點，像是彩妝品牌NARS就脫下黑色外衣，打造一系列純白限量包裝，而貴婦保養品牌海洋拉娜，也為了國際海洋日，推出2023蔚藍之心紀念版乳霜，讓人眼睛一亮。

▲▼美妝特殊包裝。（圖／品牌提供）

▲肖戰為NAR代言人。

跳脫以往全黑的印象，今年夏季NARS換上一身純淨白色外殼，推出純白秘境系列，以空白的畫布為發想，讓你盡情揮灑專屬夏天的色彩。

▲▼美妝特殊包裝。（圖／品牌提供）

▲全白限量包裝讓人眼睛一亮。

其中不僅將旗下熱賣氣墊小方盒和小白餅，換上純白秘境限量包裝，更搭配限量天鵝絨粉撲，拍出純淨無瑕底妝。另外以夏天海島沙灘的自由奔放為靈感， 打造一系列大膽玩色全新彩妝，包括純白秘境限量版炫色腮紅ORGASM、純白秘境限量版4色眼彩盤ORGASM 散發，以及特霧絲柔持色唇膏也一口氣再推全新2色。

▲▼美妝特殊包裝。（圖／品牌提供）

▲海洋拉娜2023蔚藍之心紀念版乳霜。

為慶祝國際海洋日，海洋拉娜推出2023年蔚藍之心紀念版乳霜，包裝設計以海洋的多采為靈感，與知名視覺藝術家Temi Coker跨界合作，他的作品經常融合設計與攝影的理念，加上出生與成長自奈及利亞，作品中充滿活力的色彩和質感，傳達對非洲流散者的濃厚情感。

▲▼美妝特殊包裝。（圖／品牌提供）

▲海洋拉娜與台灣在地零廢棄品牌Story Wear跨界合作。

遵循著守護海洋的一貫承諾，今年海洋拉娜與Story Wear跨界合作「海洋編織明日繫繩」，使用牛仔邊角料與回收編織加工手縫製作，100%純手工編織，製成獨一無二的編織繩，實用性高可作為手機背帶、證件掛繩等多用途繫繩邀您實踐零廢棄的綠色時尚概念。
 

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關鍵字：

美妝, 限定, 包裝, NARS, LAMER海洋拉娜

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