陳妍希39歲仍像少女！自有一套「換季油敷法」　8步驟亮到會反光

文／美人圈

換季後皮膚最容易乾燥、過敏，膚況也跟著變糟，這時就要適時調整日常保養的方式，使用更溫和的清潔和護膚用品，才能減少皮膚刺激。女星陳妍希日前在自己的小紅書帳號分享了一套自己的換季護膚方式，今年已經39歲的她，絲毫看不出歲月的痕跡，不僅沒有明顯的皺紋，膚況更是無瑕又透白，今天讓我們一起學習她的「換季油敷法」，只要簡單8個步驟，人人都能養出水煮蛋肌。

▲陳妍希有一套自己的換季護膚方式。（圖／小紅書@陳妍希，下同）

陳妍希換季保養步驟

1：卸妝

陳妍希說保養的第一步「卸妝」非常重要！她屬於乾皮，因此習慣用卸妝油，卸彩妝的同時還能溶出毛孔裡的髒東西，再來用眼唇卸妝水卸下殘餘的眼妝及假睫毛，要輕輕地才不會過度拉扯眼部的皮膚。但使用卸妝油時必須多乳化幾次，才能避免卸妝油殘留，釀出粉刺、痘痘。

2：清潔

接下來再使用洗面乳做基本清潔。特別的是，在用清水沖淨泡泡後，陳妍希還會再使用卸妝水重複擦拭一次，才能確保臉上沒有留下殘妝，避免毛孔阻塞。

3：熱敷

洗完臉後，陳妍希會使用熱毛巾先熱敷一次，讓臉部的毛孔打開，才能更好吸收保養品，若是家裡有蒸臉機的朋友，也可以用蒸臉來代替這個步驟。

4：噴霧使臉部濕潤

緊接著就進入陳妍希特有的「油敷法」重頭戲，第一步就是先使用保濕噴霧噴灑全臉，讓清潔後的肌膚更加濕潤。

5：護膚油臉部按摩

擠兩滴護膚油在手心揉到發熱，再按上臉，然後用油的潤滑效果按摩頸部的經絡還有臉上的穴位，讓肌肉放鬆，也可以消除眼周的淚溝，和拉法令紋做簡單的臉部SPA。

6：護膚油按壓上臉

接著使用比剛剛更多的油量，差不多三、四滴，再輕輕按上臉。

7：化妝棉濕敷十分鐘

接下來用噴霧打溼化妝棉或紗布，緊緊包裹住臉部肌膚，最後再噴上一層噴霧，能讓化妝棉更服貼，也能保持持久濕潤。陳妍希提醒脖子務必也要敷上，濕敷時間為十分鐘，若是感覺化妝棉變乾了，中間可以再拿噴霧補噴一次。

8：熱毛巾熱敷

拿下化妝棉後用再熱毛巾熱敷一下，讓美容油徹底吃進肌膚，也可以順便吸附臉上多餘的護膚油，就不會悶出痘痘。

簡單8招就完成

八個步驟完成後，皮膚瞬間變得透亮無比，這樣就完成簡單的換季護膚程序了！

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