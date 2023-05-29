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史努比躍上Seiko衝浪、開飛機　卡哇伊錶限量開搶

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▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS推出紀念錶款SRPK25K1（左）13,500元，SRPK27K1款12,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下充滿年輕活力並融入多元文化的Seiko 5 Sports系列，慶祝誕生55周年，請到重量級嘉賓一同慶生，邀全球最有名的小獵犬―史努比（Snoopy）躍上紀念錶當主角，2款紀念錶分別是全球限量6,500只、台灣限量300只的SRPK25K1錶；另一款SRK27K1，全球限量6,500只，台灣限量272只，粉絲們得手刀衝一波了。

▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS紀念錶款SRPK25K1的背蓋有史努比駕馭海浪圖案。

▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS紀念錶款SRPK27K1的錶背，裝飾伍德斯托變成飛行員乘著5號降落傘從空而降圖案。

Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS推出紀念錶款饒富童趣，細看連錶圈或時標數字都是原作筆跡，而錶上史努比則使用1963年報紙上《Peanuts》原創漫畫中的史努比樣貌。第一款錶款SRPK25K1承襲Seiko的SKX殼型設計，面盤點綴化身為衝浪者的史努比，從寫有「Seiko 5 Sports」字樣的衝浪板後探出頭來，模樣超萌，其錶背則有牠成功駕馭海浪的英姿。

▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS紀念錶的錶冠點綴「爪印」。

另一款紀念錶SRPK27K1則以Mid-Field殼型為基礎，面盤上呈現把耳朵當螺旋槳、化身為直升機的逗趣史努比，牠最好的鳥類朋友伍德斯托克則背著降落傘出現在錶背，Seiko同時為兩款錶的錶冠印上史努比的「爪印」，並配有四格漫畫錶盒更具收藏價值。

▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 55周年聯名PEANUTS紀念錶附有不同造型的原版四格漫畫特殊錶盒。

而提到史努比錶，不能不提市場上炙手可熱的歐米茄史（OMEGA）努比錶，2020年為紀念品牌於1970年獲得美國太空總署頒發的太空人銀史努比獎章，特別推出未限量的第3代史努比錶--超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，面盤改採Ag925銀材質、內載3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，令人驚喜的是不僅9時小秒盤有浮雕史努比圖案，第二個出現在呈現月球背面裝飾的錶背上，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周。

▲▼ 史努比錶 。（圖／公關照）

 

▲歐米茄超霸系列周年版系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶「銀史努比獎章」，329,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）
 

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關鍵字：

Seiko, 史努比, OMEGA, 歐米茄

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