和另一半感情越來越好！陳妍希：愛情裡面沒有輸贏、對錯之分

▲陳妍希經營婚姻很有一套。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

陳妍希最近因陸劇《溫暖的甜蜜的》再度翻紅，網友除了討論她的凍齡外表，更有不少人大讚她在處理感情上很有智慧，和陳曉結婚多年依然甜蜜，盤點她曾說過的愛情金句，或許能給正戀愛的你一點方向。

#愛情中不應該卑微，要學會放手

當男生自己有問題，還指責你的時候，若對方總是讓你覺得是自己的問題，任何女孩子碰到這樣的男生就跑吧！有多遠就跑多遠，在任何時候你和一個人在一起，他讓你覺得自己很卑微，永遠都是錯誤的那一方的時候，真的就不要留了。

#我只需要找一個人，陪我一起開心快樂就可以了

每個人對於另一半的選擇都很不一樣，我可能不那麼需要有一個人去分析我，或者是給我很多建議，我需要一個人在身邊陪著我，和我在一起很開心很快樂就好了。

#愛情裡面沒有對錯、輸贏之分

兩個人想要長期的相處，就是有時候你主動點，有時候我主動點，有時候你讓讓我、我讓讓你，愛情裡面其實沒有誰對誰錯，誰要贏而誰要一定輸。

#女生要學會直說

女生要學會直說，因為男生大部分都不太能理解你內心想的是什麼。

#每天和老公說我愛你

我和老公都是屬於鼓勵型的伴侶，他在生活上技能為零，他只要做了什麼事，我就會鼓勵誇讚他，每天也都會和老公說我愛你。

#有時間就要盡力去陪伴另一半

夫妻不能長時間分隔兩地，我的極限是一個月，有時間就要付出時間、精力和體力去陪伴另一半。