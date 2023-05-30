營養師曝芒果「6大營養」，提醒「2族群」要適量吃

▲芒果的熱量其實沒有想像高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

香甜的芒果季到來，香氣逼人是不是讓人很難抗拒呢？營養師程涵宇分享芒果的5大營養，她也提醒芒果雖然美味，糖尿病和腎臟病人應控制份量，才不怕影響健康。

#鉀

芒果富含鉀，能幫助穩定血壓、遠離心血管疾病，同時能夠促進代謝，避免水腫。

#維生素A

營養師分享，芒果的維生素A是蘋果的60倍，是保護視力超棒的水果之一。

#鎂

芒果也富含鎂，是一種天然神經安定劑，有助於提升睡眠品質。

#膳食纖維

芒果內含豐富膳食纖維，能促進腸道蠕動排便好順暢。

#維生素C

維生素C能幫助抗氧化，維持身體保護力，還能促進膠原蛋白形成維持皮膚彈性。

#芒果苷Mangiferin

芒果中內含芒果苷，是芒果特有的存在，一種類黃酮增加抗氧化能力。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

芒果香甜可口，一般人總誤以為熱量很高，營養師程涵宇說明，芒果熱量並沒有想像的高，像是一顆中型約350公克的愛文芒果熱量約100大卡，其實只要挑對芒果吃，熱量差很多，她也提醒挑選完熟的吃，可以吃到更豐富的維生素Ａ及β-胡蘿蔔素。

雖然說芒果營養豐富，也提醒2族群吃之前要注意，糖尿病患須控制份量，中型的愛文芒果每次半顆，另外也建議芒果可以添加蛋白質來源一起吃，來減少血糖波動，向是芒果牛奶、無糖芒果優格、芒果炒牛肉等。而腎臟病患，則建議挑選愛文、金煌這兩個最低鉀的芒果種類適量吃，較不影響健康。