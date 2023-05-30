fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「生理期減肥法」！掌握3秘訣＋「減脂黃金期」就能輕鬆瘦

>

▲▼ 營養師教生理期減脂秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師教運用生理期減肥秘訣，吃對食物也有幫助。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

你是不是也曾聽說過「生理期來，隨便吃也不會胖」等類似說法，真的放肆狂吃，結果卻胖了好幾公斤？營養師修賢就在小紅書上分享，其實這是很常見的錯誤迷思，但雖然生理期吃不胖是假的，卻有一段時間是減脂黃金期，只要把握好好運用生理期的週期階段，把握以下3大秘訣，讓你生理期後不僅沒發胖，還能瘦下來。

▲▼ 營養師教生理期減脂秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃生理期前一周：多吃含鉀、鈣和鎂的食物

生理期來的前一周，可以多吃些含鉀食物，緩解甜食慾望，避免攝取過多空熱量。生理期時容易想吃甜食是因為體內的雌激素和黃體素變低了，這時候可以選擇喝一點含代糖的飲料，緩解甜食慾望，或是提前在經期前一周多吃蘑菇、苦瓜、韭菜、莧菜、綠豆等富含鉀的食物。

另外，建議也可以多吃含有鈣和鎂的食物，緩解低落情緒。女性在生理期前後因受到荷爾蒙影響，容易會有情緒暴躁、心情低落的狀況，建議在經期前一周可以多吃牛奶、優酪乳、優格、油菜、小魚乾等富含鈣的食物，和酪梨、堅果、沙丁魚、牡蠣、菠菜、毛豆、香蕉、豆類和豆腐等富含鎂的食物。

▲▼ 營養師教生理期減脂秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃生理期當周：多吃補血的食物

生理期來的當周建議可多吃補血的食物，避免過度勞累，尤其是生理期第2～4天，正是適當補血的好時機。但營養師提醒，別吃紅糖、紅棗，熱量高也沒什麼用，建議吃牛肉、鴨血、豬血、豬肝、蛤蜊等含鐵量高的食物。

▲▼ 營養師教生理期減脂秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃生理期後一周：減脂黃金期

生理期後的一周是減脂黃金期，建議要維持充足睡眠，並開始運動。生理期結束後，體內的雌激素和黃體素開始升高，身體機能也變好，這時候很適合運動減肥，生理前剛走的前兩天建議可以快走、慢跑為主，視身體情況簡單運動，等體能恢復後可以先嘗試瑜伽伸展，再逐步加強運動強度。

►營養師曝5種「老化劑食物」要少吃！小心加速身體、皮膚老化

►營養師曝「6種超傷腦食物」快少吃！小心變金魚腦還容易得失智症

►營養師推「4種抗糖化食物」讓你越吃越美！抗氧化還遠離慢性發炎

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 生理期, 月經, 大姨媽, 週期, 秘訣, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛宅在家」的3大星座！Top 1家是避風港，一整天無所事事也開心

「最愛宅在家」的3大星座！Top 1家是避風港，一整天無所事事也開心

迪麗熱巴「美人魚上岸」造型封神！　穿深U鑽飾魚尾裙氣勢全開

迪麗熱巴「美人魚上岸」造型封神！　穿深U鑽飾魚尾裙氣勢全開

安格斯12星座一周運勢5／29-6／4　金牛貴人大爆發、雙子爛桃花多

安格斯12星座一周運勢5／29-6／4　金牛貴人大爆發、雙子爛桃花多

營養師教「生理期減肥法」！掌握3秘訣＋「減脂黃金期」就能輕鬆瘦 星巴克「鈴蘭霓光玻璃杯」引發搶購！　裝入咖啡炫彩顏色更閃、更美 天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由 後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財 人氣爆棚！夏季3款「精品香水」推薦，讓你彷彿置身大自然 新型態洗沐產品大蒐羅：SABON礦晶浴粉、LUSH磨砂沐浴露 超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面