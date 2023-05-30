營養師教「生理期減肥法」！掌握3秘訣＋「減脂黃金期」就能輕鬆瘦

▲營養師教運用生理期減肥秘訣，吃對食物也有幫助。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

你是不是也曾聽說過「生理期來，隨便吃也不會胖」等類似說法，真的放肆狂吃，結果卻胖了好幾公斤？營養師修賢就在小紅書上分享，其實這是很常見的錯誤迷思，但雖然生理期吃不胖是假的，卻有一段時間是減脂黃金期，只要把握好好運用生理期的週期階段，把握以下3大秘訣，讓你生理期後不僅沒發胖，還能瘦下來。

＃生理期前一周：多吃含鉀、鈣和鎂的食物



生理期來的前一周，可以多吃些含鉀食物，緩解甜食慾望，避免攝取過多空熱量。生理期時容易想吃甜食是因為體內的雌激素和黃體素變低了，這時候可以選擇喝一點含代糖的飲料，緩解甜食慾望，或是提前在經期前一周多吃蘑菇、苦瓜、韭菜、莧菜、綠豆等富含鉀的食物。

另外，建議也可以多吃含有鈣和鎂的食物，緩解低落情緒。女性在生理期前後因受到荷爾蒙影響，容易會有情緒暴躁、心情低落的狀況，建議在經期前一周可以多吃牛奶、優酪乳、優格、油菜、小魚乾等富含鈣的食物，和酪梨、堅果、沙丁魚、牡蠣、菠菜、毛豆、香蕉、豆類和豆腐等富含鎂的食物。

＃生理期當周：多吃補血的食物



生理期來的當周建議可多吃補血的食物，避免過度勞累，尤其是生理期第2～4天，正是適當補血的好時機。但營養師提醒，別吃紅糖、紅棗，熱量高也沒什麼用，建議吃牛肉、鴨血、豬血、豬肝、蛤蜊等含鐵量高的食物。

＃生理期後一周：減脂黃金期



生理期後的一周是減脂黃金期，建議要維持充足睡眠，並開始運動。生理期結束後，體內的雌激素和黃體素開始升高，身體機能也變好，這時候很適合運動減肥，生理前剛走的前兩天建議可以快走、慢跑為主，視身體情況簡單運動，等體能恢復後可以先嘗試瑜伽伸展，再逐步加強運動強度。