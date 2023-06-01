在早上與另一半完成5個小動作　維持感情其實很簡單

▲維繫長久感情，從生活上的小舉動做起。（圖／達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人都覺得感情維持不易，尤其在長久的交往狀態下，一起面對生活的瑣事雜事，很容易就把對對方的耐心大量消耗殆盡，漸漸的許多事情都覺得很麻煩而省略，關係自然就越來越平淡，其實維持感情重點在心態，生活網站《Prevention》曾分享幾個早晨小動作，聽起來很簡單，但卻有很大的心靈力量。

向對方說「早安」

這件事情僅需1秒就能完成，重點不在「執行」，而在「心態」，在早晨向另一半打聲招互道早安，這樣輕鬆的問候不但能給對方安心感，也是開啟一天話題的方式，很多人都覺得那麼熟了沒必要而忽略，事實上也錯過了一個安慰對方的好機會。相同的在出門時也一樣，跟對方道聲「再見」吧。

一起喝杯咖啡

若有5到10分鐘的喘息時間，一起喝杯咖啡享受片刻悠閒，隨意聊聊是個好方法，説説今天的行程、要忙的事、討厭的事之類，給對方小小安慰和鼓勵，說不定會成為今天最快樂的10分鐘。

稱讚對方

稱讚這件事不是只在熱戀期才出現，它也是長期維持感情的好方法，「昨天的菜很好吃」、「謝謝你幫我準備便當」、「你選的新咖啡豆我覺得很棒」，用正能量來開啟對方的一天，久而久之也會默默養成習慣，累積看著對方的小優點，感情就會細水長流。

說些心底話

生活難免有些感觸、阿雜的事情，能在早上跟對方聊一兩句，獲得些溫暖回應跟安慰，就能更有力量面對今天的事，相對的另一半也一樣，對方願意跟你透露心底話，代表對你的信任跟依賴，應該要覺得幸福，別負能量的覺得他很煩。

分享有趣的事

一些在生活上遇到的有趣小事，也很適合在早晨分享，包括朋友或自己的糗事、工作中遇到的笑話之類的，別小看這些話題，它是為兩人生活裡緩解壓力的小良藥。