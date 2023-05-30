雷達表熱賣款閃煤灰色金屬光澤　鏤空面盤沒限量了

▲雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，131,600元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）明星錶款Captain Cook庫克船長系列以鏤空面盤設計、運動風外型深受錶迷喜愛，每回推出限量版的特殊色總引起矚目，今年新款未限量，錶殼由環形拉絲電漿高科技陶瓷襯片構成，搭配霧面電漿高科技陶瓷鍊帶中間飾以拋光電漿高科技陶瓷鍊節，呈現迷人的煤灰色金屬光澤，搭配玫瑰金色的錶圈外環與指針、時標，非常搶眼。





▲雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，以煤灰色金屬光澤的高科技陶瓷搭配玫瑰金色，相當搶眼。

雷達表新款庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，是非限量款第一次採用鏤空面盤設計，顯露具80小時動力儲存、配備抗磁Nivachron™鈦合金游絲的R808機芯，而為讓整體展現一致性，機芯夾板也經過鍍色處理，與指針、時標、錶圈的玫瑰金色調完美呼應。





▲Bell & Ross BR 03-92 PATROUILLE DE FRANCE 70TH ANNIVERSARY腕錶限量999只，133,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

高科技陶瓷於錶界發展成熟，已研發出不少亮眼色彩，但最基本的黑色陶瓷依然是不少品牌的最愛。Bell & Ross為成立70周年的法國空軍精銳部隊--巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）創作的紀念錶BR 03-92 PATROUILLE DE FRANCE 70TH ANNIVERSARY，即以黑陶瓷打造如飛機儀表板造型錶殼，配上讓人聯想到法國巡邏隊的阿爾法噴氣式飛機顏色、同時呼應飛行表演隊飛行員制服顏色的明亮藍色面盤，表演隊標誌與70周年標誌分置於面盤兩側，外緣則圈上法國國旗藍白紅三色，而錶背則裝飾曾服役的傳奇戰機圖案，讓此機隊飛行員開心戴上手翱翔天際。





▲法國巡邏兵飛行表演隊飛行員戴上Bell & Ross BR 03-92 PATROUILLE DE FRANCE 70TH ANNIVERSARY腕錶出任務。