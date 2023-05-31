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「不懂得拒絕」星座Top 3 ！　第一名典型濫好人，容易被情緒勒索

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲不懂得拒絕星座Top 3 ，容易被當成濫好人。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

拒絕通常是一種藝術，無論在感情或是工作中都一樣，要能夠清楚表達自己的看法又不傷人，很少有人能辦到，更有人為了顧全大局往往犧牲自己的利益，以下就公開「不懂得拒絕星座Top 3 」，他們的真實想法或許只有自己明白！

Top 3 雙魚座

雙魚座往往屬於優柔寡斷的類型，他們通常非常敏感和體貼，希望在人際關係中保持和諧，避免衝突和傷害到他人。但越是不想開口拒絕，越會把場面搞僵，甚至寧願犧牲自己的需求來滿足他人，如此迴避、含糊不清的態度，讓雙方都不愉快了。

Top 2 處女座

處女座秉持完美主義的處事態度，處處關注細節，誰都不想得罪，但偏偏又希望所有事情都能夠按照他們的期望和標準進行，為求大局總是妥協到最後一刻才開口，處女寧可花費很多時間和精力，去尋找一種委婉而周全的方式來表達他們的訴求，以避免傷害他人的感情。

Top 1 天秤座

天秤座追求和平與和諧，喜歡待在舒適圈內不做任何改變，哪怕內心有別的想法出現，天秤通常傾向於妥協和折衷，以確保所有人都感到滿意。而且嘴軟心更軟，基本上他人開口請求或是放低姿態，天秤就會默默答應，完全是典型的濫好人，容易被情緒勒索，這點要特別注意。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 處女座, 天秤座

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