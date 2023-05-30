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Jennie流汗自拍超可愛！「泰國場戰袍」寬領背心致敬當地、芭蕾風最仙

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▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie剛結束坎城紅毯行程，已經火速回歸泰國曼谷舉行巡迴演唱會，她於IG與粉絲分享全新的舞台造型，換上曼谷品牌Kloset巨大翻領背心巧妙致敬當地。並且就算表演後已經汗流浹背，Jennie仍頂著汗水自拍多張可愛美照獻給粉絲。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie泰國獻唱換上Kloset寬領背心，充滿當地民族風情。（圖／翻攝自IG@Jennie）

Jennie特別於曼谷場SOLO環節換上了設計師Mollika Ruangkritya 創立的品牌Kloset，品牌擅長融入泰國當地鮮艷美學，Jennie這套水藍色翻領背心成為她致敬當地的方式，採用繡花細節於領間呈現亮麗氛圍，而寬領、排扣元素彰顯女性的童趣活潑， Jennie選擇以低腰牛仔短褲新穎搭配，猶如精靈般絢麗。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie換穿 Vivienne Westwood粉色系吊帶上衣搭配芭蕾舞風薄紗裙。（圖／翻攝自IG@Jennie）

Jennie在這次演唱還帶來了另一套全新造型，來自龐克教母品牌Vivienne Westwood，粉色系吊帶上衣與舞台的契合度很高，點綴荷葉邊以及蝴蝶結充斥夢幻感，搭配上Balletcore（芭蕾舞者風）美學的薄紗蓬裙，完全是為她而生的造型。Jennie還在貼文中寫下：「4個月後再次回到曼谷，謝謝我們泰國blinks（粉絲名），從第一天以來所有的愛與支持。 無論何時我們在那裡，絕對會有家的感覺，愛你！PS. 由於炎熱流汗，無法拍可愛的照片，但這裡有一些自拍照。」

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 公開可愛的自拍照。（圖／翻攝自IG@Jennie）

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關鍵字：

Jennie, BLACKPINK

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